Na odločitev ni bilo treba čakati dolgo. Potem ko je prejšnji torek zaključil sezono v ligi NBA, ko je bil v finalu od Dallasa s 4:1 v zmagah boljši Boston, in je bil v soboto že v domovini, je Luka Dončić dobrih 48 ur kasneje končal ugibanja in potrdil, da bo pomagal reprezentanci v kvalifikacijah za olimpijske igre od 2. do 7. julija v Pireju. Eden najboljših košarkarjev na svetu je včerajšnjo pripravljalno tekmo proti Litvi v Stožicah, ki jo je Slovenija dobila s 70:68 (15:15, 32:30, 42:47, Prepelič 15, Nebo, Nikolić in Hrovat po 9; Lekavičius 13), še spremljal z roba parketa, drugače pa bo v petek, ko se bo izbrana vrsta na zadnjem preizkusu pred potjo v Grčijo udarila z Brazilijo ob 20. uri prav tako v Stožicah.

Po pričakovanjih je Luka Dončić odločitev sporočil po tistem, ko je dobil zagotovila, da je z njegovimi poškodbami, ki jih je staknil v končnici lige NBA, v redu v tolikšni meri, da z igranjem za reprezentanco ne bi ogrozil poslabšanja stanja. »Nobenega prepričevanja ni bilo treba. O vsem smo se dogovorili že pred finalom lige NBA. Luka je meni in njegovemu očetu, ki sva bila na zadnji tekmi finala zahodne konference v Minneapolisu, zagotovil, da vse skupaj ne bo vplivalo na njegovo igranje za reprezentanco. Seveda pod pogojem, da bo zdravstveno vse v redu. Če bi bil preutrujen ali poškodovan, mu seveda ne bi mogli zameriti, če bi se odločil za počitek. Ste pa sami slišali izjavo generalnega sekretarja Dallasa Nica Harrisona, ki je dejal, da bi Luka za Slovenijo igral tudi z eno nogo. Z ekipo ima teden dni časa, da se uigra. Se že veselimo kvalifikacijskih tekem za olimpijske igre,« je povedal predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec.

Dončić in soigralci v reprezentanci prvič igrajo z novim naturaliziranim košarkarjem Joshem Nebom. Eden najboljših centrov v evroligi je pred dnevi iz Maccabija prestopil v Milano, v izbrani vrsti pa bo izrinil Mika Tobeyja, ki je slovenski dres nosil zadnja leta in bil na pripravah od prvega dne. »Nebo je bil želja strokovnega štaba in selektorja Sekulića. Jasno pa je, da smo se o tem pogovorili tudi z Dončićem. Naturalizacija je potekala hitro, saj smo zdaj pri tem že usklajeni z vlado, v kateri so kooperativni in pri vsem skupaj zelo pomagajo,« je dodal Erjavec.