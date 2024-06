Pubom na Otoku že vrsto let ne gre tako dobro, kot jim je prej šlo desetletja, če ne kar stoletja. Beseda pub je, mimogrede, krajše za public house, kar je v dobesednem prevodu javna hiša, kot so jih začeli imenovati konec 17. stoletja delno zato, da bi jih razlikovali od zasebnih hiš. Javne hiše so bile tiste, v katerih je »javnost« lahko naročila in pila alkoholne pijače, ker so lastniki imeli dovoljenje za to. Za public houses, na kratko za pube, so jih razglasili tudi zato, da bi se razlikovali od drugih takrat javnosti dostopnih hiš, v katerih so stregli pivo in druge alkoholne pijače: alehouse (v teh so stregli različne vrste grenkega piva ale), taverne in gostilne. Pub ni pub, če nima točenega piva (draft beer) in če v njem ne moreš samo piti.

Pubi s posrečenimi imeni, kot so Pijana raca, Muhasta krava, Koza in tricikel, Veseli davkoplačevalec, Vedro krvi, Kraljičina glava in artičoka, in pisano opremo, kakršno poznamo danes, so se začeli pojavljati na začetku 19. stoletja. Postali so del britanske družbe in kulture. V mnogih, posebno manjših krajih so srce lokalnih skupnosti, v katerih se ljudje družijo, da bi pili, ali, kar je bolj značilno za Otočane, pijejo, da bi se družili. Alkohol je med bolj ali manj zadržanimi Britanci pomembno vlažilo, ki omogoča družbeno občevanje. Večina pubov zadnja desetletja ponuja tudi hrano in celo nealkoholne pijače ter se na vse mogoče načine prilagaja spremembam, ki so jih prizadele, od prepovedi kajenja do bolj zdravega načina življenja mnogih in dela od doma. Zadnja leta jih je veliko moralo zapreti vrata. Leta 2010 jih je bilo 55.400, leta 2020 pa že veliko manj: 46.800. Njihovo število se zmanjšuje za okoli 5,6 odstotka na leto. Lani jih je bilo 45.350.

Heinekenovih 24 milijard litrov piva na leto

Zato so v otoški pubovski industriji zelo veseli odločitve globalnega nizozemskega pivovarskega giganta Heineken, da vnovič odpre vrata 62 pubov, ki so jih zaprli v zadnjih nekaj letih, in da vloži dobrih 46 milijonov evrov v prenovo na stotine pubov po Britaniji. Heineken obstaja že od leta 1864 in ima danes več kot 165 pivovarn v več kot sedemdesetih državah, ki varijo 348 mednarodnih, regionalnih in lokalnih vrst piva in jabolčnika. Zaposluje okoli 85.000 zemljanov. Na leto zvari zelo veliko piva: več kot 24 milijard litrov. Zato je največji pivovar v Evropi in eden največjih na svetu. Letni zaslužek je temu primerno orjaški: okoli 24 milijard evrov. Z novim vlaganjem v svojo britansko verigo 2400 pubov in barov Star Pubs & Bars bo Heineken ustvaril več kot tisoč novih delovnih mest. Kot vse druge verige pivnic je tudi to prizadela covidna pandemija in draginjska kriza, ki je sledila. Na Otoku so sicer od leta 2021 do leta 2023 zaprli okoli 500 pubov na leto.

Račun s krčmarjem: Otočani še navezani na pivo

Po zadnji, lanski raziskavi 37 odstotkov Otočanov pride v pub na hrano in pijačo enkrat na štirinajst dni, po 9 odstotkov jih pride enkrat na teden in nikoli. Heinekenova veriga Star, ki je od začetka leta 2023 na novo odprla 156 pubov, ki jih je zaprla med pandemijo, bo prenovila več kot 600 pubov na primernih lokacijah, na katerih jih primanjkuje. 62 pubov, ki jih bo na novo odprla, je bilo zaprtih od enega do štiri leta. Pivo se je precej podražilo. Marca letos je bila povprečna cena pinte točenega piva 4,71 funta (5,57 evra), marca 2020 je bila 3,76 funta (4,45 evra). Heineken ni edina veriga, ki se je odločila oživiti pubovsko industrijo. 225 let stara veriga Greene King, ki ima po svet 2700 pubov, restavracij in hotelov, je nedavno sporočila, da bo v Britaniji odprla novo pivovarno, v katero bo vložila 47 milijonov evrov. Španska pivovarska veriga Damm odpira novo pivovarno v Bedfordu, vanjo bo vložila 60 milijonov funtov. Z drugimi besedami: pubom še ni odzvonilo in pivovarski velikani še vedno računajo na veliko navezanost Otočanov na pivo.