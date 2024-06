Že v otroških letih je bilo jasno, da ima Andres poseben talent. Pri dvanajstih letih je zapustil domačo vas in se pridružil La Masiji, sloviti nogometni akademiji Barcelone. Selitev iz družinskega okolja v veliko mesto ni bila lahka, a fant je pokazal izjemno prilagodljivost in osredotočenost. Njegov talent in predanost sta hitro začela izstopati in že pri 18 letih je debitiral za člansko ekipo Barcelone. Pep Guardiola, takratni kapetan Barcelone, je kmalu po prihodu mladeniča dejal Xaviju: »Ti boš upokojil mene, Iniesta pa nas vse.«

Njegova kariera pri Barceloni je izjemna zgodba o uspehu. S 674 nastopi za klub in 35 osvojenimi naslovi, vključno s štirimi v evropski ligi prvakov ter devetimi španskega prvaka, je Iniesta postal sinonim za Barcelono. Več nastopov od njega sta zbrala le Lionel Messi (778) in Xavi (767). Njegova vloga na igrišču je bila ključna. Kot vezist in del morda najboljše vezne linije vseh časov (skupaj z Busquetsom in Xavijem) je bil srce in duša ekipe, znan po svoji izjemni sposobnosti nadzora žoge, viziji in natančnih podajah. Bil je ključni del nogometa tiki-taka, ki je postavil Barcelono na svetovni vrh. V prestižnem izboru za zlato žogo je v letih 2010 in 2012 pristal na drugem oziroma tretjem mestu.

Z ženo imata pet otrok

Ne moremo pa mimo najpomembnejšega trenutka njegove kariere, ko je v 116. minuti dosegel zmagoviti gol proti Nizozemski pred 84.500 gledalci v Johannesburgu v finalu svetovnega prvenstva leta 2010. Ta gol ni prinesel le prvega svetovnega naslova za Španijo, ampak ga je tudi za vedno zapisal v zgodovino nogometa. »To je bil trenutek, o katerem sanja vsak otrok, ki igra nogomet. Nisem mogel verjeti, da so se mi sanje uresničile,« je Andres Iniesta dejal o tem nepozabnem trenutku. Prav zaradi tega so ga španski navijači, tudi na gostujočih tekmah, vedno glasno pozdravili. S Španijo je bil dvakrat zapored, v letih 2008 in 2012, tudi prvak Evrope. Španija je tako postala edina reprezentanca v zgodovini do sedaj, ki ji je uspelo ubraniti naslov.

Po več kot dveh desetletjih v Barceloni se je leta 2018 odločil za novo poglavje v svoji karieri in se preselil na Japonsko, kjer je podpisal pogodbo s klubom Vissel Kobe. Tudi tam je nadaljeval s svojimi izjemnimi predstavami na igrišču in osvajal lovorike. Njegov prihod na Japonsko je pripomogel k večji prepoznavnosti tamkajšnje lige in poskrbel za večjo prepoznavnost azijskega nogometa, lani pa je prestopil v klub Emirates v Združenih arabskih emiratih.

Njegova skromnost in osredotočenost na igrišču se zrcalita tudi v njegovem zasebnem življenju. Kljub svojemu svetovnemu slovesu je Iniesta ostal prizemljen in družinsko usmerjen. Nikoli ni iskal blišča, ki spremljata številne ostale nogometaše. Namesto tega je pogosto poudarjal pomembnost družine in prijateljev v svojem življenju. Z ženo Anno Ortiz imata pet otrok (tri hčerke in dva sinova), ki jih pogosto omenja kot svoj največji vir sreče in motivacije: »Družina je moje sidro. Brez nje ne bi bil tukaj, kjer sem danes,« je povedal v enem izmed intervjujev.

Strasten vinogradnik

Poleg svojih nogometnih dosežkov je Iniesta znan tudi po človekoljubnem delu. Dejavno sodeluje pri različnih dobrodelnih projektih in fundacijah ter pomaga otrokom in mladim, ki se soočajo z različnimi izzivi. Redno sodeluje tudi na nogometnih kampih, kjer deli svoje bogate izkušnje. Njegov sklad, Fundacija Andres Iniesta, deluje na različnih področjih, vključno s spodbujanjem športa med mladimi in podporo izobraževalnim projektom. Iniesta je tudi strasten vinogradnik. Leta 2010 je ustanovil svojo vinsko klet, Bodega Iniesta, ki se nahaja v njegovem rodnem kraju in obsega več kot 120 hektarjev vinogradov. Poleg različnih vrst vina prideluje tudi penine. Zanimivo pa je poimenovanje nekaterih vin: eno izmed njih je poimenoval »116«, kar je asociacija na minuto, v kateri je dosegel zmagoviti zadetek za 1:0 proti Nizozemski v finalu svetovnega prvenstva 2010.

Njegov odnos z navijači je prav tako nekaj posebnega. Iniesta je vedno kazal spoštovanje in hvaležnost do svojih privržencev. Njegova dostopnost in prijaznost sta ga naredila še bolj priljubljenega med oboževalci po vsem svetu. Številni navijači so ga imeli za vzor, ne le zaradi njegovih sposobnosti na igrišču, ampak tudi zaradi njegove osebnosti in pristnega odnosa do ljudi. Iniesta bo vedno ostal v srcih nogometnih navdušencev kot eden največjih igralcev vseh časov. Njegova predanost, skromnost in vztrajnost so vrednote, ki jih lahko občudujemo in se jih trudimo posnemati.

*** 131 tekem je Andres Iniesta med letoma 2006 in 2018 odigral za reprezentanco Španije in dosegel 11 golov.