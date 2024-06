Potem ko so slovenski navijači zavzeli Stuttgart (12.000 na stadionu) in München (20.000 na stadionu in še nekaj tisoč v navijaški coni ter mestu), so invazijo izvedli tudi na Köln, kjer bo Slovenija igrala tekmo z Anglijo, najbolj prestižnim tekmecem v skupini C. Prvi slovenski navijači so se začeli zbirati v Kölnu že v nedeljo in čeprav so bili v manjšini, so Angleže izzivali s kričanjem: »Anglija, Anglija, nasvidenje«. Večina Angležev, nekaj tisoč jih je v Kölnu brez vstopnic, se v teh dneh ni veliko ukvarjala s slovenskimi navijači in igralci, saj so bili prepričani v zmago svoje reprezentance. »Ne igramo dobro, a sem prepričan, da bomo iz tekme v tekmo boljši,« dejal dolgoletni spremljevalec tekem angleške reprezentance John iz Londona, ki slovenskih igralcev ni poznal. Za Oblaka sploh ni vedel, da je Slovenec. Posamezniki, ki so kazali znake utrujenosti po velikih količinah popitega piva, niso vedeli, proti komu igrajo. Bolj jih je zanimalo zbadanje večnih tekmecev Škotov, ki jih srečujemo na vseh koncih Nemčije, saj jih je dopotovalo nekaj deset tisoč.

V nogometni tekmi navijačev so slovenski premagali angleške

Program za slovenske navijače je bil zelo pester. V ponedeljek sta nogometno tekmo, ki je trajala 60 minut, odigrali tudi navijaški skupini obeh držav in Slovenija je zmagala s kar 6:1. Za angleške navijače je igral tudi Ben Foster, nekdanji vratar, ki je v angleški ligi zbral 390 nastopov, osemkrat je branil tudi za Anglijo. Foster, ki je z angleško nogometno zvezo sodeluje kot koordinator navijačev, je igral le prve četrt ure, ko je Slovenija zaostajala z 0:1. Nato je Slovenija, za katero so igrali fantje iz skupine Združeni navijači Slovenije, dosegla šest golov, in navdušili tudi nekdanjega slovenskega napadalca Tima Matavža, ki je bil med gledalci.

Slovenski navijači so imeli svojo bazo v navijaški coni Tanzbrunnen, kjer je bilo za njih odlično poskrbljeno tudi z brezplačno kremo za sončenje, saj je termometer kazal 30 stopinj Celzija, osvežilno pijačo in stranišči. Slovenci so se ves dan zgrinjali v milijonsko mesto ob reki Ren. Z različnimi prevoznimi sredstvi (avtomobili, vlaki, mestni prevoz, skiroji, ki so najhitrejši) so prišli neposredno iz Slovenije, ali pa svojih bivališč v okolici Kölna, saj so cene namestitve v mestu astronomske. »Živimo na podeželju, 40 kilometrov stran. V mestu bi plačali za sobo 300 evrov na noč, tako pa smo na kmečkem turizmu v hiši, za katero štirje plačamo 80 evrov na noč,« je pojasnil Peter iz Ljubljane. Veliko navijačev si je ogledalo mestne znamenitosti na čelu s katedralo in čokoladnico...

Pevec skupine Siddartha Tomi Meglič je na oder prišel s pomočjo bergel

Na poti do navijaške cone so glasno prepevali Kdor ne skače ni Sloven'c, a niso vzbudili prav nobenega zanimanja mladenke, ki se je v kopalkah sončila na travniku ob reki, kjer je poležavalo veliko ljudi. Slišali so jih tudi igralci angleške reprezentance, saj so bivali v hotelu Hyatt, ki stoji tik ob navijaški coni. »Letos ne gremo na počitnice na morje, ampak je za nas dopust obisk tekem evropskega prvenstva,« nam je v imenu štiričlanske družine pojasnil Branko z Gorenjske. Vrhunec dogajanja v navijaški coni je bil enourni koncert Siddarthe. Pevec legendarne skupine Toni Meglič je na oder pred kar 6000 navijači prišel s pomočjo bergel in občinstvo »zažgal« kar s stola. Navijači, ki so ponosno mahali s slovenskimi zastavami, so ogreli glasilke za večerno tekmo, nato pa so se skupaj odpravili na stadion. Ko so se vozili na nabito polnem tramvaju, so bili prijetno presenečeni, saj so iz zvočnikov v imenu Kölna slišali tudi pozdrav v slovenščini z željami, da uživajo v mestu in na nogometni tekmi.

