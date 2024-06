V času izraelske ofenzive na Gazo že osem mesecev potekajo tudi spopadi s Hezbolahom, ki uživa podporo Irana. »Še ena vojna med Izraelom in Hezbolahom lahko zlahka postane regionalna vojna z grozljivimi posledicami za Bližnji vzhod,« je dejal Austin in pozval k diplomaciji.

Galant je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal, da tesno sodelujejo za dogovor, vendar pa morajo prav tako govoriti o pripravljenosti na vsak možen scenarij.

Izraelska vojska je prejšnji teden naznanila načrt za ofenzivo v Libanonu, Washington pa to odsvetuje.

To je že v ponedeljek dejal tudi državni sekretar ZDA Antony Blinken, ko se je prav tako srečal z Galantom. Izrael je pozval, naj ne širi vojne na Libanon. Zadnja vojna med Izraelom in Hezbolahom je potekala leta 2006 in pustila za seboj opustošenje na jugu Libanona.

Galant v Washingtonu skuša poskrbeti za pomiritev čustev med zaveznicama, potem ko je izraelski premier Bejamin Netanjahu kritiziral ZDA zaradi zamude pri dostavi orožja in streliva. ZDA so izrazile začudenje in trdijo, da zadržujejo le določene vrste bomb v strahu, da jih Izrael ne bo uporabljal na gosto naseljenih civilnih območjih.

Širitev vojne v Libanon skrbi tudi Kanado, kjer je zunanja ministrica Melanie Joy danes pozvala državljane, ki so v Libanonu, naj se umaknejo, dokler je to mogoče oziroma dokler so letalske povezave še odprte.

»Varnostne razmere v Libanonu postajajo vse bolj nepredvidljive zaradi stalnega in naraščajočega nasilja med Hezbolahom in Izraelom ter se lahko brez opozorila še poslabšajo. Če se bo oboroženi spopad okrepil, lahko to oteži odhod iz države in zagotavljanje konzularnih storitev za več deset tisoč Kanadčanov,« je sporočila.