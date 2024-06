Skupina B z Španijo, Italijo, Hrvaško in Albanijo je že pred začetkom evropskega prvenstva v nogometu dobila naziv »skupina smrti.« Štiri vrhunske reprezentance, ki so vse računale na preboj v izločilne boje tekmovanja, so na svoji koži občutile naziv skupine, najbolj razočarani na koncu skupinskega dela pa so južni sosedje iz Hrvaške.

Zlata generacija hrvaškega nogometa z Luko Modrićem na čelu je evropsko prvenstvo v Nemčiji začela z visokim porazom proti Španiji (0:3), a je v tem dvoboju prikazala igro, ki sodi v sam evropski vrh. Pripravila si je številne priložnosti, a ni uspela zadeti, med drugim so zgrešili tudi strel iz najstrožje kazni. Na drugi tekmi v skupini je Hrvaška proti Albaniji zaostaja z 0:1 od samega začetka, a ji je uspel delni preobrat in vodstvo z 2:1. Prvi obupi na obrazu hrvaških nogometašev so se pokazali v peti minuti sodnikovega podaljška, ko je Klaus Gjasula izenačil na 2:2. Hrvaška javnost in cela nacija je vsula plaz kritik na reprezentanco, ki je leta 2018 osvojila naslov svetovnega podprvaka, čeprav je imela še vse v svojih rokah.

Modrić od bedaka do junaka

Po porazu proti Španiji in remiju proti Albaniji, je Hrvaška na zadnji tekmi skupinskega dela proti Italiji za zanesljivo napredovanje v izločilne boje evropskega prvenstva potrebovala zmago proti Italiji. Varovanci dolgoletnega trenerja Zlatka Dalića so se misije vse ali nič lotili zelo preudarno. Prvi polčas se je razpletel brez velikih priložnosti obeh reprezentanc in z rezultatom 0:0. »V igro smo vstopili z mislijo, da ne želimo prejeti zadetka. Vse je šlo po naših načrtih,« se prvega dela igre spominja ​Zlatko Dalić.

Hrvatje so v drugi polčas vstopili odločneje in si priborili strel iz 11-metrov v 54. minuti. Še drugič na prvenstvu so jo zapravili, tokrat pa je bil krivec kar kapetan Luka Modrić. Velikan hrvaškega nogometa se je odkupil le minuto kasneje in v ekstazo spravil cele Hrvaško, ko je zabil za 1:0. Legenda hrvaškega nogometa se je zadetka veselil kot majhen otrok, saj je točil solze. Z 38 leti in 289 dnevi je postal najstarejši strelec evropskih prvenstev, nato pa je bil v 80. minuti zamenjan. Hrvati so vodili vse do začetka sodnikovega podaljška, ki je trajal osem minut. Takrat se je znova v luči žarometov pokazal Modrić, ki je nervozno grizel dres na klopi za rezervne igralce, kot da bi imel še v spominu tekmo z Albanijo. Na žalost Hrvatov, se je zgodovina ponovila. V zadnjem napadu na tekmi so Italijani izvedli akcijo iz učbenikov, z natančno odmerjenim strelom v daljši vratarjev kot pa jo je zaključil Mattia Zaccagni​. »Včasih nogomet poskrbi za izjemno veselje, včasih pa za veliko razočaranje. Zdi se mi kar nepošteno, da se takole poslavljamo od prvenstva, saj smo se za svojo državo borili do zadnje minute,« je takoj po razpletu tekme dejal ​Luka Modrić​, čeprav upanje v tistem trenutku za Hrvaško še ni bilo končano.

Sledil je pretep

Dobitnik zlate žoge iz leta 2018 ni mogel skriti svojih čustev. Tudi ob velikem razočaranju pa je ostal velik človek in nekako vseeno razveselil svoje navijače. »Ne bom kar prenehal igrati nogometa. Nekaj časa bom še igral. Kako dolgo bo to trajalo, pa ne vem,« je dejal najstarejši strelec tekmovanja in naznanil, da ni zaključil tudi z igranjem z reprezentanco. Nedavno je podaljšal pogodbo tudi s svojim klubom Real Madridom.

Slabše od sovjega idola so zadetek v zadnji minuti tekme sprejeli hrvaški navijači, ki so pozno ponoči v Kölnu napadli Italijane. Policija je povedala, da je skupina približno dvajsetih hrvaških navijačev malo po polnoči napadla Italijane. Dva sta pomoč poiskala v bolnišnici. Policija je preiskave odprla proti dvajsetim hrvaškim navijačem. Iz skupine smrti sta si napredovanje zanesljivo zagotovili Španci s tremi zmagami in Italijani s štirimi točkami.