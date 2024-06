#foto #video Tribuna s slovenskimi navijači za golom je slabo uro pred tekmo bolj polna kot angleška na drugi strani stadiona

Pred nocojšnjo nogometno tekmo med Slovenijo in Anglijo je v središču nemškega Kölna že zelo veselo. Slovenski navijači so se tudi tokrat odpravili proti Nemčiji na ogled tekme in v spodbudo slovenski izbrani vrsti, ki nocoj v tekmi proti Angliji potrebuje vsaj točko, da si zagotovi zgodovinski preboj v izločilne boje. Sredi dneva je na kölnskem prireditvenem prostoru Tanzbrunnennavijače na noge dvignila glasbena skupina Siddharta. Slovenski navijači že počasi polnijo stadion. In tribuna s slovenskimi navijači za golom je slabo uro pred tekmo bolj polna kot angleška na drugi strani stadiona.