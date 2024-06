#foto #video Na tisoče slovenskih navijačev že zasedlo Köln, v središču mesta nastopila Siddharta

Pred nocojšnjo nogometno tekmo med Slovenijo in Anglijo je v središču nemškega Kölna že zelo veselo. Slovenski navijači so se tudi tokrat odpravili proti Nemčiji na ogled tekme in v spodbudo slovenski izbrani vrsti, ki nocoj v tekmi proti Angliji potrebuje vsaj točko, da si zagotovi zgodovinski preboj v izločilne boje. Sredi dneva je v središču mesta navijače na noge dvignila glasbena skupina Siddharta.