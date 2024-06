Belgijska zunanja ministrica, katere država trenutno predseduje Svetu EU, je danes odprla medvladno konferenco z Ukrajino, s čimer so se uradno začela pogajanja o vstopu te države v EU.

Ob prihodu na konferenco je Lahbib dejala, da gre za zgodovinski trenutek. Poudarila je, da je Ukrajina že doslej kljub vojni storila veliko, da bi se približala EU, vendar pa jo čaka še precej dela.

»Povsem razumemo, da nas na poti k članstvu čaka še veliko dela, vendar pa smo pripravljeni na to,« je v nagovoru prek videokonference dejal Šmihal. Dodal je, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da bodo lahko vstopili v EU.

Poudaril je še, da je članstvo Ukrajine v uniji najboljši možen odgovor na izzive, s katerimi se trenutno sooča Evropa, in edinstvena priložnost za okrepitev Evropske unije. »Današnji dan predstavlja novo poglavje v odnosih med Ukrajino in Evropsko unijo,« je še povedal.

Napovedal je, da bo Kijev na medvladni konferenci, kjer Ukrajino zastopa podpredsednica vlade Olga Stefanišina, predstavil svoje pogajalsko izhodišče.

EU pa bo ukrajinski strani predstavila pogajalski okvir, v katerem je pravni red EU razdeljen na 33 poglavij, združenih v šest tematskih sklopov. Ključen je sklop, povezan z vladavino prava, s katerim se bodo pogajanja začela in končala. Preostali sklopi se nanašajo na notranji trg; konkurenčnost in vključujočo rast; zeleni načrt in trajnostno povezljivost; vire, kmetijstvo in kohezijo ter zunanje odnose.

Ukrajina je prošnjo za članstvo v EU vložila le nekaj dni po začetku ruske agresije konec februarja 2022, že junija istega leta so ji voditelji držav članic EU podelili status države kandidatke, decembra lani pa so odobrili še začetek pogajanj z njo. Ta bi lahko trajala več let, tudi več kot deset.

Nekaj dni za Kijevom je prošnjo za članstvo v EU vložil tudi Moldavija, ki bo prav tako danes začela pristopna pogajanja z EU.