Po ocenah organizacije Save the Children je od začetka vojne v Gazi oktobra lani na območju palestinske enklave pogrešanih okoli 21.000 otrok. Mnogi so pokopani pod ruševinami, pridržani v ujetništvu, pokopani v neoznačenih množičnih grobovih ali so bili ločeni od svojih družin.

Sodelavci organizacije za pomoč otrokom poročajo, da so zadnje razselitve, ki jih je povzročila izraelska ofenziva v Rafi, ločile številne otroke in dodatno povečale obremenitev za družine in skupnosti, ki skrbijo zanje.

Organizacija v svojem poročilu, objavljenem na spletni strani, opozarja, da je v trenutnih razmerah v Gazi skoraj nemogoče zbrati in preveriti informacije, se pa domneva, da je brez spremstva in ločenih najmanj 17.000 otrok, približno 4000 otrok je verjetno pokopanih pod ruševinami, neznano število pa tudi v množičnih grobiščih.

Vodja agencije ZN za podporo palestinskim beguncem (UNRWA) Philippe Lazzarini pa je danes dejal, da v Gazi vsak dan v povprečju deset otrok izgubi eno ali obe nogi. »Deset na dan, to pomeni okoli 2000 otrok po več kot 260 dneh te brutalne vojne,« je dodal.

Ta številka ne upošteva otrok, ki izgubijo roko ali dlan, je pojasnil Lazzarini sklicujoč se na podatke Sklada ZN za otroke (Unicef). Pri tem je poudaril, da amputacije pogosto potekajo v »precej groznih razmerah«, včasih brez anestezije.

Po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi, ki je pod nadzorom islamističnega gibanja Hamas, je bilo v izraelski ofenzivi v Gazi po napadu Hamasovih pripadnikov na južni Izrael 7. oktobra lani doslej ubitih najmanj 37.658 ljudi, med njimi številne ženske in otroci.