Nekaj čez drugo uro danes popoldan so reševalci in policisti prejeli klic na pomoč, ki jo je potreboval otrok. V družbi odraslih je malček hodil na območju Bistriškega vintgarja, padel in se izredno hudo poškodoval. Po naših podatkih so ga s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v ljubljansko bolnišnico.

O dogodku je policija obvestila tudi dežurno preiskovalno sodnico in tožilko, ki sta prišli na kraj. Tiskovna predstavnica mariborske policijske uprave Anita Kovačič Čelofiga več o nesreči in o zdravstvenem stanju otroka ni mogla povedati, saj policisti okoliščine, ki so privedle do nje, še preiskujejo. Po naših podatkih pa je stanje malčka kritično.