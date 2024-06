Slovenski odbojkarji na zaključni turnir prihajajo z izvrstno popotnico, prvim mestom po rednem delu lige, na 12 tekmah so dosegli 11 zmag.

»Znova začenjamo z nule. Pozicija na lestvici po glavnem delu turnirja ni pomembna. Zdaj začenjamo končnico in tu je vse znova odprto za vsakogar. Gre za zbranost in da bomo pametni točko za točko. Srečamo se s težkim tekmecem, ki ima tako kot mi, visoke ambicije tako na tem kot na olimpijskem turnirju,« je pred odhodom na Poljsko dejal selektor Gheorghe Cretu.

Varovance romunskega strokovnjaka na slovenski klopi najprej čaka četrtfinalni obračun z Argentino. »Glavni cilj je najprej zmagati četrtfinale, potem pa bomo videli,« še pravi Cretu, ki je spomnil, da gre navsezadnje za dobitnike bronaste medalje z zadnjih olimpijskih iger.

Kljub temu da so Slovenci južnoameriškega tekmeca na turnirju v Stožicah premagali brez izgubljenega niza in da na lestvici ta zaseda šele osmo mesto, ne bo lahek plen. Tudi v Ljubljani so bili vsi trije nizi izenačen

»Pred domačim navijači smo zaključili en fantastičen turnir, štiri zmage na štirih tekmah. Vsekakor gremo na zaključni turnir polni pozitivne energije in samozavesti. Nismo še naredili vsega, nismo še rekli zadnje besede, zdaj gre na izpadanje. Argentino smo v Ljubljani že premagali, a sem prepričan, da bodo pokazali drug obraz in mogoče tudi boljšo igro kot v Stožicah,« je o prvem tekmecu dejal Klemen Čebulj. Ta dodaja, da so po napornem ritmu tekem sicer malo utrujeni, a zdaj prihaja še sladki del lige.

Jani Kovačič: »Ciljamo na prvo mesto«

»Naši cilji se ne spreminjajo in zagotovo ciljamo na prvo mesto. Iti moramo vsako tekmo točko po točko. Argentinci bodo zelo težka naloga, čeprav smo jih premagali 3:0, se je vsak niz skoraj končal na razliko, bilo je zelo tesno. Tudi na Poljskem pričakujemo težke igre. Po navadi so nam izločilni boji bolj ležali kot tekme v skupinskem delu, letos smo to obrnili in mislim, da bomo zdaj pokazali le še boljšo igro. Vsi se nadejamo in verjamemo, da lahko dosežemo najvišjo stopničko,« pa je dodal slovenski libero Jani Kovačič.

Podobno ga je dopolni Tonček Štern, ki je prav tako eden izmed bolj zaslužnejših za trenutne uspehe slovenske reprezentance v ligi narodov: »Vse tri turnirje smo oddelali z odliko. Samo z enim porazom smo držali oziroma stopnjevali formo iz tekme v tekmo. Do zaključnega turnirja smo prišli skoraj s popolnim izkupičkom, tako da so pričakovanja zagotovo velika, cilji vemo kakšni so in vsaka tekma je pomembna.«

Slovenske odbojkarje v primeru uspeha v četrtfinalu na Poljskem čaka zgoščen urnik, saj bodo igrali tri dni zapovrstjo. V soboto sta na sporedu polfinala, v nedeljo pa finale in tekma za tretje mesto.

Slovenci so se lani na zaključni turnir prebili s sedmim mestom in nato v četrtfinalu z 0:3 izgubili proti Japoncem. V štirih nastopih v ligi narodov so se slovenski odbojkarji trikrat prebili na zaključni turnir, najvišje so do zdaj končali 2021, ko so izgubili dvoboj za tretje mesto s Francozi.