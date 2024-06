Modrić je na tekmi proti Italiji z 38 leti in 289 dnevi postal najstarejši strelec v zgodovini EP. Kljub svojim letom pa je po poročanju The Athletica pred časom že sklenil novo enoletno pogodbo z Realom iz Madrida, s katerim je letos osvojil Ligo prvakov.

»Ne bom kar prenehal igrati nogometa. Nekaj časa bom še igral. Kako dolgo bo to trajalo, pa ne vem,« je dejal na novinarski konferenci po remiju proti Italiji. »Rad bi igral neskončno dolgo, a prišel bo čas, ko bom moral nogometne copate obesiti na klin,« je še dodal Modrić.

This was a truly beautiful moment in the post-match press conference ❤️#BBCEuros#Euro2024#CROITApic.twitter.com/K8VowAgm7m