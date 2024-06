»Dan za dnem Rusija terorizira Ukrajince z bombardiranjem. To niso varne okoliščine. Tisti, ki so pobegnili pred rusko agresijo, lahko še naprej računajo na našo solidarnost,« je ob današnji odločitvi sporočila državna sekretarka na belgijskem notranjem ministrstvu Nicole de Moor.

Podaljšanje začasne zaščite je ta mesec predlagala Evropska komisija, notranji ministri pa so ga že podprli. Danes so članice podaljšanje še uradno potrdile.

Na komisiji so ob predstavitvi predloga poudarili, da bo to več kot štirim milijonom ljudi, ki so se zatekli v EU, omogočilo gotovost in podporo.

EU je direktivo o začasni zaščiti, ki ukrajinskim beguncem med drugim omogoča brezpogojen dostop do zdravstva, šolanja, dela in stanovanj v državah članicah, aktivirala v začetku marca 2022 kmalu po začetku ruske agresije na Ukrajino. Trenutno podaljšanje se bo izteklo 4. marca 2025.