Đoković še vedno okreva po operaciji kolena in je posledično vprašljiv za nastop na tretjem grand slamu sezone v Wimbledonu. Srbski teniški igralec si je desno koleno poškodoval v osmini finala zadnjega grand slama na igriščih Roland Garrosa, nato pa odpovedal obračun četrtfinala. Kot piše hrvaška tiskovna agencija Hina, je moral Đoković zaradi poškodbe na manjšo operacijo, pri tem pa je upal, da bi lahko nastopil vsaj na olimpijskih igrah v Parizu, obenem pa pustil vrata priprta tudi za igranje v Wimbledonu. Na igriščih All England Cluba se bo turnir začel 1. julija, žreb parov pa bo v petek.

Đoković je nedeljo prispel v London in treniral na travnatih igriščih, po ponedeljkovem treningu pa je v izjavah za BBC poudaril: "Nisem prišel sem, da bi odigral dva kroga. V kolikor bom vedel, da lahko igral maksimalno oziroma blizu tega bom igral. Sicer bom mesto prepustil nekomu drugemu," je dejal in dodal: "Okrevanje poteka po zastavljeni poti, vsak dan je kakšen odstotek bolje. To mi daje energijo, da nadaljujem delo. Stvari jemljem postopoma, ne pretiravam, a upam, da bom lahko dal vseh 100 odstotkov v prihodnjih dneh."

Đoković, ki je trenutno drugi igralec svetovne lestvice ATP, je letos še brez turnirske zmage in brez finalnega nastopa. Lani je osvojil tri od štirih grand slamov. Četrtega mu je v finalu Wimbledona preprečil Španec Carlos Alcaraz.