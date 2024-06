Po načrtu, ki sta ga pripravila Keith Kellogg in Fred Fleitz, ena od ključnih članov Trumpovega sveta za nacionalno varnost v času njegovega predsedovanja, bi med mirovnimi pogajanji prišlo do prekinitve ognja na podlagi trenutnih bojnih črt. Hkrati pa bi ZDA opozorile Moskvo, da bi vsaka zavrnitev pogajanj povzročila večjo podporo ZDA Ukrajini, je v intervjuju povedal upokojeni generalpodpolkovnik Kellogg, eden od Trumpovih svetovalcev za nacionalno varnost, poroča Reuters.

Podrobnosti načrta

Temeljni elementi načrta Trumpovih sodelavcev so navedeni tudi v objavi Trumpovega štaba. Kellogg je dejal, da bi bilo ključnega pomena Rusijo in Ukrajino hitro pripeljati za pogajalsko mizo, če Trump zmaga na volitvah. »Ukrajincem bomo rekli, da morajo za pogajalsko mizo, če ne bodo, pa jim bo ZDA prenehala pošiljati orožje,« je dejal. »Po drugi strani pa bomo Putinu povedali, da če se ne bo pojavil na pogajanjih, bomo Ukrajincem dostavili vse, kar potrebujejo za prevlado na terenu,« je dodal.

V skladu z načrtom bi bila Moskva tudi prisiljena v pogajanja z obljubo, da bo članstvo Ukrajine v Natu odloženo za daljše obdobje.

Strategijo so predstavili tudi Trumpu, ki se je nanjo po besedah Fleitza odzval pozitivno. »Ne trdim, da se je s tem strinjal ali da se je strinjal z vsako besedo, smo pa bili zadovoljni z njegovim odzivom,« je povedal Fleitzl.

Ob tem je Trumpov tiskovni predstavnik Steven Cheung je dejal, da je treba za uradne šteti le izjave Trumpa ali pooblaščenih članov njegove kampanje.

Kot piše Reuters, bi to stališče pomenilo spremembo v pristopu ZDA do vojne v Ukrajini in bi mu nasprotovali evropski zavezniki, verjetno pa tudi znotraj Trumpove republikanske stranke.

Odziv Rusije

Na Trumpov načrt se je hitro odzvala tudi Rusija. Iz Krmelja so sporočili, da bi moral vsak mirovni načrt, ki ga predlaga prihodnja Trumpova administracija, odražati realnost na terenu, in ob tem poudarili, da ruski predsednik Vladimir Putin ostaja odprt za pogovore.

»Vrednost vsakega načrta je v niansah in upoštevanju dejanskega stanja na terenu,« je za Reuters povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. »Predsednik Putin je večkrat dejal, da je Rusija bila in ostaja odprta za pogajanja ob upoštevanju dejanskih razmer na terenu,« je dejal. »Ostajamo odprti za pogajanja,« je povedal in dodal, da nedavni Putinovi predlogi za mir niso bili sprejeti ne na Zahodu ne v Ukrajini. »Veste, da je Putin nedavno nastopil z mirovno pobudo, ki pa je žal niso sprejeli ne Zahod ne Ukrajinci sami,« je še dejal.