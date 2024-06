Po podatkih kitajske vesoljske agencije je pristajalni modul okoli 7. ure po srednjeevropskem času pristal v severni kitajski regiji Notranja Mongolija. Kot poroča agencija Reuters je sonda na Zemljo prinesla vzorce kamnin, ki jih je kot prva nabrala na strani Lune, obrnjeni stran od Zemlje. To območje je po mnenju znanstvenikov zelo obetavno za raziskovanje. Britanski BBC pa navaja, da bi zbrani material lahko pomagal bolje razumeti nastanek Lune in njen razvoj, pa tudi nastanek Sončevega sistema nasploh. Znanstveniki upajo, da bi v vzorcih lahko odkrili sledi ledu, iz katerega je mogoče pridobiti vodo, kisik in vodik.

Čestitke je ob uspešnem pristanku izrazil tudi kitajski predsednik Xi Jinping. Med drugim je zapisal, da si bosta domovina in ljudstvo ta dan za vedno zapomnila.

Sonda Chang'e 6 je šesta kitajska lunarna sonda, ki je pristala na Luni. Sondo s štirimi moduli so v vesolje izstrelili 3. maja, 2. junija pa je ta pristala na območju velikega Luninega kraterja Južni pol-Aitken.

Leta 2019 je sonda Chang'e 4 kot prva pristala na temni strani Lune, njena naslednica Chang'e 5 pa je vzorce zbrala na bližnji strani Zemljinega naravnega satelita.