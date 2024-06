Florida je v zmagah vodila že s 3:0, a se hokejisti Edmonton Oilers niso predali in so izsilili sedmo tekmo. Že v četrti minuti je domače v vodstvo popeljal Carter Verhaeghe, potem ko je pred vrati sijajno preusmeril plošček Evana Rodriguesa. Zmagovalca pa je v 16. minuti druge tretjine odločil Sam Reinhart, ki je Stuarta Skinnerja po protinapadu premagal z desne strani. Za Edmonton Oilers je edini gol dosegel Mattias Janmark po dolgi podaji Codyja Cecija.

Edmonton je v svojem osmem finalu tretjič ostal praznih rok in podaljšal 34-letno sušo od zadnjega naslova. Petega in s tem zadnjega so v sezoni 1989/90 osvojili proti Boston Bruins (4:1), od tedaj pa so v finalu drugič ostali praznih rok.

Florida je prvič osvojila Stanleyjev pokal, v finalu pa je igrala tretjič. V sezoni 1995/96 je morala priznati premoč zasedbi Colorado Avalanche (0:4), lani pa jo je ugnalo še moštvo Vegas Golden Knights (1:4).