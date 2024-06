Slovenska nogometna reprezentanca se je prvič v zgodovini uvrstila v izločilne boje velikih tekmovanj. Potem ko je v zadnjem krogu skupinskega dela v Kölnu igrala 0:0 z Anglijo, se je prebila v osmino finala evropskega prvenstva v Nemčiji.

Slovenija je prvič na EP nastopila leta 2000, v letih 2002 in 2010 pa je igrala na svetovnih prvenstvih. Takrat je vselej izpadla po skupinskem delu, tokrat pa ji je uspel največji uspeh v zgodovini slovenskega reprezentančnega nogometa.

Prvi komentarji v angleških medijih

»Po še eni tekmi brez golov so angleški nogometaši osvojili prvo mesto v skupini C in bodo imeli v žrebu lažjega nasprotnika. Zdaj se morajo samo še spomniti, kako se igra mogomet.«

DOGAJANJE NA TEKMI

KONEC TEKME!!! SLOVENIJA SE JE UVRSTILA MED NAJBOLJŠIH 16 V EVROPI!!!

92. minuta Oblak brani!!!

89. minuta Odhaja Foden, vstopil je Anthon Gordon; pri Sloveniji namesto Janže Jure Balkovec

89. minuta Slovenci razčistili po prostem strelu Fodena

86. minuta Jan Mlaka in Andraž Šporar sta končala za danes, vstopila sta Jon Gorenc Stanković in Žan Celar

84. minuta Še ena menjava pri Angležih: namesto Tripperija je vstopil Trent Alexander Arnold

83. minuta Poskus Phila Fodena, Elšnik je blokiral strel, nato še Bijol in Janža

81. minuta Erik Janža na tleh, brez prekrška

77. minuta Rumeni karton za Phila Fodena zaradi jezikanja

75. minuta Navdušenje slovenskih navijačev: vstopil je Josip Iličić namesto Šeška

72. minuta Rumeni karton za Jaka Bijola

71. minuta Menjava pri Angležih: vstopa 22-letni branilec pri Chelseaju Cole Palmer, iz igre zaradi poškodbe Bukayo Saka

70. minuta Prosti strel za Slovenijo s 30 metrov: slaba podaja Janža

69. minuta Rumeni karton za angleškega branila Marca Guehija

67. minuta Posest žoge 75:25 za Anglijo

57. minuta Kot za Anglijo, trenutek zmede, Saka je poskusil s škarjicami, Oblak je žogo brez težav ujel

Uradno število gledalcev na tekmi: 41.536; okoli 12.000 je Slovencev

53. minuta Slaba podaja Kyla Walkerja

49. minuta Kot za Angleže, brez haska

46. minuta Menjava pri Angležih: namesto Conorja Gallagherja v igro Kobbie Mainoo

ZAČETEK DRUGEGA POLČASA

Streli na gol v prvem polčasu: Slovenija 1, Anglija 2

Posest žoge v prvem polčasu: Slovenija 29 %, Anglija 71 %

KONEC PRVEGA POLČASA

43. minuta Kot za Anglijo

41. minuta Nevarna podaja Trippierja, Kane na srečo prekratek

35. minuta Odlična obramba Jana Oblaka pri strelu Phila Fodena!!

32. minuta Angleži uspešno ustavili strel Šporarja od daleč

31. minuta Kot za Angleže; brez nevarnosti za Slovenijo kljub strelu Harryja Kanea

22. minuta Rumeni karton za Janža, ki ne bo igral na naslednji tekmi

20. minuta Gol za Angleže, dosegel ga je Bukayo Saka, a je bil v prepovedanem položaju

18. minuta Rumeni karton za Kierana Trippierja. Prosti strel za Janža, a podaja v prazno

16. minuta Še poskus Erika Janža, brez težav za Angleže

11. minuta Lepa priložnost za Andreja Šporarja, a so ga Angleži ustavili

10. minuta Phil Foden v prepovedanem položaju

5. minuta Prva priložnost za Slovenijo: Benjamin Šeško je poskušal od blizu, a je Jordan Pickford strel brez težav ubranil

Začetek tekme!

Matjaž Kek se je tudi na tretji tekmi odločil za isto enajsterico.

Glavni sodnik je Francoz Clement Turpin, ki je sodil uvodno tekmo letošnjega Eura med Nemčijo in Škotsko.