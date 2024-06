V izločilne boje evropskega prvenstva v nogometu se bo uvrstilo 16 reprezentanc. Iz vsake izmed šestih skupin bosta napredovali najboljši dve reprezentanci in najboljše štiri, ki bodo predtekmovanje končale na tretjem mestu. Slovenija bi se zanesljivo uvrstila v osmino finala, če bo premagala Anglijo, saj bi zasedla prvo ali drugo mesto v skupini C s petimi točkami. Tudi remi lahko prinaša osmino finala, saj bi imela tri točke, a je dodaten pogoj, da na drugi tekmi skupine C Danska premaga Srbijo. Ob takšnem razpletu bi bila Slovenija na posebni lestvici tretjeuvrščenih reprezentanc s tremi točkami in izenačeno razliko v golih boljša od Madžarske s tremi točkami, a negativno razliko v golih 2:5 (minus tri) ter Hrvaške z dvema točkama.

Obstaja tudi teorija, da bi Slovenija ob minimalnem porazu z golom razlike napredovala le z dvema točkama. Za takšen scenarij bi Danska morala premagati Srbijo, ugodno bi se morali razplesti še tekmi v skupina F v sredo zvečer. Za Slovenijo je bil za napredovanje z dvema točkama neugoden razplet tekme v skupini A med Madžarsko in Škotsko, ko so si Madžari zmago z 1:0 priigrali v zadnjem napadu v 110. minuti in ugoden v skupini B med Italijo in Hrvaško, ko je Italija v zadnji, 98. minuti izid izenačila na 1:1. Naši južni sosedje so zbrali dve točki, a imajo negativno razliko v golih 3:6 (minus tri). Da bi Slovenija napredovala z dvema točkama, bi morala v skupini F Češka v zadnjem krogu v sredo izgubiti s Turčijo, Gruzija pa ne sme premagati Portugalske.

Prav lahko se zgodi, da bodo reprezentance imele enako število točko. Merila, če imajo ekipe enako število točk, ki določajo vrstni red, so naslednja: razlika v golih, doseženi goli, število zmag, nižje število točk na lestvici »fair play«, mesto na lestvici kvalifikacij za EP. Slovenija ima enak izkupiček kot Danska (oboji imajo po dve točki in razliko v zadetkih 2:2), a so Danci trenutno pred Slovenci, ker imajo manj točk na lestvici športnega obnašanja. Danci imajo štiri (štirje rumeni kartoni), Slovenija pet (pet rumenih kartonov, od tega je enega na klopi prejel pomočnik selektorja Milivoje Novaković.

Trenutni vrstni red tretjeuvrščenih reprezentanc: 1. Avstrija (skupina D) 3 točke (2 tekmi, razlika v golih 3:2), 2. Slovaška (E) 3 točke, (2 tekmi, 2:2), 3. Madžarska (A) 3 točke (3 tekme, 2:5), 4. Slovenija (C) 2 točki (2 tekmi, 2:2), 5. Hrvaška (B) 2 točki (3 tekme, 3:6), 6. Češka F 1 točka (2 tekmi, 2:3). x