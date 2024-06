Točka Italijanov, ki so si jo priigrali v zadnjih sekundah tekme, je dovolj, da so azzurri osvojili drugo mesto v skupini in si zagotovili osmino finala.

Hrvati so EP odprli s porazom proti Španiji (0:3) in remijem proti Albaniji (1:1), Italijani pa so za uvod premagali Albance (2:1) in minimalno klonili proti Špancem. Italijani so si s prvim remijem na turnirju zagotovili drugo mesto in izločilne boje.

Te si je iz skupine zagotovila tudi Španija, ki je v Düsseldorfu za konec ugnala Albanijo z 1:0 in z devetimi točkami končala na vrhu. Italijani so zbrali štiri točke, Hrvati pa dve in so na tretjem mestu zaradi slabe razlike v prejetih in danih zadetkih najverjetneje ostali brez osmine finala.

Hrvaško je v vodstvo v 55. minuti popeljal kapetan Luka Modrić, ki se je tako po nekaj sekundah oddolžil za zgrešeno enajstmetrovko. Odločilno točko je Italijanom globoko v osmi minuti sodnikovega dodatka zagotovil Mattia Zaccagni.

Španija stoodstotna in brez prejetega zadetka

Nogometaši Španije so s stoodstotnim izkupičkom zasedli prvo mesto v skupini B evropskega prvenstva v Nemčiji in bodo v osmini finala 30. junija igrali proti eni od tretjeuvrščenih ekip. V zadnjem krogu skupinskega dela so bili boljši od Albanije z 1:0.

Španija je ob Portugalski, ki jo tekma zadnjega kroga proti Gruziji čaka v sredo, edina reprezentanca s polnim izkupičkom. Premagala je tudi Italijo in Hrvaško, ob tem pa še ni prejela zadetka.

Albanija je EP v Nemčiji končala na zadnjem mestu v skupini. Osvojila je eno točko proti Hrvaški ter imela gol razliko 3:5.

Edini zadetek na tekmi je dosegel Ferran Torres v 13. minuti. Napadalec Barcelone, ki je izkoristil podajo Danija Olma in z natančnim strelom po tleh v dolgo vratnico premagal vratarja Thomasa Strakosho, se je z dvajsetim zadetkom v 44 nastopu za špansko reprezentanco izenačil z legendarnim Telmom Zarro.

Trenutno je Ferran Torres na robu deseterice najuspešnejših strelcev Španije; pred njim sta s 23 zadetki Alfredo Di Stefano in Sergio Ramos.

Selektor Španije Luis de la Fuente je danes močno premešal postavo. V primerjavi s prejšnjo tekmo z Italijo je bil v prvi enajsterici Španije le Aymeric Laporte.

Vseeno je Španije suvereno narekovala ritem igre in bila vseskozi trdno v sedlu. Albanija jo je nekajkrat ogrozila le s streli od daleč, vendar je bil vratar David Raya vedno na pravem mestu.