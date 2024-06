Služba za notranjo revizijo na pravosodnem ministrstvu je 14. junija končala revizijo nakupa stavbe na Litijski, so za STA potrdili na ministrstvu. Vodja službe Suzana Hötzl jo je predala aktualni ministrici Andreji Katič in vršilki dolžnosti generalnega sekretarja Saši Renko. Vsebino revizije bodo komentirali v tem tednu, so napovedali.

Spletni portal 24ur, ki je poročilo pridobil neuradno, navaja, da poročilo »zelo močno obremenjuje takratno ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan, ministra za finance Klemna Boštjančiča in predsednika vlade Roberta Goloba«. Revizija po poročanju portala navaja, da so »nezakonito prerazporedili sredstva iz proračunske rezerve«.

Vlada je za nakup pravosodne stavbe na Litijski cesti v Ljubljani konec decembra lani zagotovila 7,7 milijonov, od tega je ministrstvo za pravosodje iz splošne proračunske rezerve zagotovilo 6,5 milijona evrov.

Švarc Pipan: Gre za preusmerjanje pozornosti

Nekdanja ministrica Dominika Švarc Pipan, ki je zaradi dogajanja v zvezi z nakupom na Litijski februarja ponudila odstop, je za STA pojasnila, da se bo na vse očitke iz revizije sistematično odzvala, ko se bo z njim seznanila. Poročila namreč ni niti prejela niti bila v zvezi z njim kontaktirana, čeprav je bila oseba v postopku revidiranja. Zahtevala ga je od ministrice Katič in od revizorke, ki pa je po navedbah Švarc Pipan to zahtevo zavrnila s pojasnilom, da Švarc Pipan ni več zaposlena na ministrstvu. »Gre za absurd,« je poudarila.

Švarc Pipan je še pojasnila, da je notranjo revizijo nakupa zahtevala januarja, pri čemer ji je zdaj že nekdanji generalni sekretar Uroš Gojkovič zatrjeval, da ta že poteka. Izkazalo se je, da to ne drži in da na ministrstvu niso pripravili dokumentacije, na podlagi katere bi lahko revizijo odredila. Navedla je, da je zahtevala razpis za zunanjo revizijo, a zaradi izteka mandata ta ni bila odrejena, po njenih informacijah pa je tudi novo vodstvo ministrstva ni odredilo.

»Okvir, ki ga poskuša postaviti ta dobro organizirana družba, ki je na ministrstvo pripeljala tudi dotično revizorko, je, da smo krivi mi, ki smo zagotovili sredstva, ne tisti, ki so nas, odločevalce, zavedli s prevaro, prirejeno in ponarejeno dokumentacijo, vključno z dokazano ponarejeno energetsko izkaznico,« je še zapisala v odzivu. »To je bistvo - vsa dokumentacija projekta, ki so jo pripravili na sekretariatu pod vodstvom Gojkoviča, je prirejena,« je poudarila. Meni še, da gre za preusmerjanje pozornosti tistih, ki so uradno osumljeni in jih Nacionalni preiskovalni urad v tej zadevi tudi preiskuje.

Nakup preverja tudi NPU

Ministrstvo pred nakupom ni naročilo svoje preverbe cene stavbe, ampak je sprejelo cenitev, ki jo je naročil in plačal prodajalec, podjetnik Sebastjan Vežnaver. Slednji je zanjo leta 2020 odštel 1,7 milijona evrov, sodna cenilka gradbene stroke in nepremičnin pa je stavbo, preden jo je kupil Vežnaver, ocenila na 2,9 milijona evrov. Cenitev stavbe, ki jo je naročilo državno odvetništvo, je aprila sicer pokazala, da je tržna ocenjena vrednost stavbe na dan sklenitve kupoprodajne pogodbe znašala šest milijonov evrov.

Nakup stavbe na Litijski preverja tudi Nacionalni preiskovalni urad. Zlorabe položaja pri poslu je osumljenih 13 ljudi, protipravna premoženjska korist, ki je nastala s storitvijo kaznivega dejanja, pa po navedbah urada znaša najmanj 3,4 milijona evrov.