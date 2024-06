Ob dnevu državnosti po državi potekajo številne slovesnosti. Vrhunec praznovanj bo tudi letos osrednja državna proslava, na kateri bo slavnostna govornica predsednica republike Nataša Pirc Musar. Še pred tem se bosta na slavnostni seji sestala državni zbor in državni svet.

Državna proslava se bo ob 21.15 na Kongresnem trgu v Ljubljani začela s prihodom praporščakov, zastavonoš in častne garde Slovenske vojske. Sledil bo prihod najvišjih gostov po rdeči preprogi.

Slavnostnemu nagovoru predsednice bo sledil umetniški del državne slovesnosti, ki ga letos s sodelavci pod naslovom Devetdeseta pripravljata režiser Igor Zupe in scenograf Marco Juratovec. V umetniškem delu bo ob spremljavi simfoničnega orkestra in Big banda RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Patrika Grebla nastopilo deset predstavnikov prve generacije pevk in pevcev, rojenih v samostojni državi. Nastopajoči bodo oblečeni v kreacije oblikovalcev, prav tako rojenih v devetdesetih.

Predsednica republike z zahvalo svojcem padlih v vojni za Slovenijo

Predsednica republike je pred dnevom državnosti pripravila sprejem za svojce padlih v vojni za Slovenijo leta 1991. »Slovenci smo kljub številnim viharjem skozi zgodovino stali in obstali, ker smo imeli močno željo, nepremagljivo voljo in neizmerno ljubezen do svoje zemlje in svojega jezika,« je poudarila v nagovoru.

Žrtvam, ranjenim in njihovim svojcem je Pirc Musar izrazila globoko hvaležnost in spoštovanje ter se jim v imenu države zahvalila za njihovo požrtvovalnost.

To so storili brez pomisleka zato, da danes nad nami ni železne roke ali tujega jarma, zato da lahko živimo lepše in bolje. Zato, da so naši otroci brezskrbni, da se šolajo v slovenskem jeziku, zato da smo enakopraven del naše mednarodne družine, je poudarila na sprejemu v predsedniški palači.

Spomnila je, da se »včasih zdi, da smo pozabili, da smo stoletja živeli na prepihu tako značilnem za ta del Evrope. Zato moramo v mednarodni skupnosti narediti vse, da se ohranijo vsi temelji mednarodnopravne ureditve po drugi svetovni vojni«.

Slovenska življenja so po njenih besedah namreč ugasnila tudi za vrednote miroljubnosti, sožitja narodov, spoštovanja ozemeljske celovitosti, človekovih pravic in vladavine prava, ki so pogoji dolgoročne stabilnosti in miru. »To nas postavlja pred veliko odgovornost. Slovenija mora v okoliščinah številnih spopadov v svetu izvajati aktivno, razumno in rahločutno zunanjo politiko,« meni.

Ob tem se ji zdi pomembno, da tudi danes živi duh, ki so ga pred 33 leti zastopali sodržavljani. »Nekateri so se uprli z orožjem, nekateri z besedo, drugi z državljansko nepokorščino. Vsi skupaj pa smo bili eno,« je dejala.

Sklenila je z besedami, da svoboda misli, dialog in razlike družbo bogatijo, zato v njej ne sme biti prostora za nestrpnost, sovražnost, nasilje, diskriminacijo in stigmatizacijo. »Da bo Slovenija napredovala in se razvijala naprej, potrebujemo s konsenzom sprejete ključne nacionalne prioritete, ki jim bodo z ukrepi sledile ne samo ta vlada, ampak vse vlade,« je pozvala predsednica republike.