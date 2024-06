Končno so tudi v Wuppertalu temperature poletne, slovenska reprezentanca pa je na močnem soncu v svoji bazi opravila zadnji trening trening pred tekmo z Anglijo, ki se bo začela jutri ob 21. uri v Kölnu.

Na trening je prišla tudi skupina slovenskih navijačev in reprezentanti ter selektor Matjaž Kek so si vzeli čas tudi za njih. Kapetan Jan Oblak je izpolnil željo za vsak z avtogram ali fotografiranje. Selektor Matjaž Kek je po četrt ure trening zaprl, a glede na dosedanje izkušnje je velika verjetnost, da bo tekmo začela enaka enajsterica, kot je obračunala z Dansko in Srbijo, ki sta se oba končala z remijem 1:1.

Na treningu so bili vsi igralci, nekateri so delali po prilagojenem programu. Pozno popoldne se je Kek v družbi igralca Jona Gorenca Stankovića pripeljal v 50 kilometrov oddaljeni Köln na tiskovno konferenco, kjer so ga predvsem angleški mediji bombardirali z vprašanji o Benjaminu Šešku. Še preden je Kek odgovoril na prvo vprašanje, je v imenu ekipe in strokovnega vodstva izrekel sožalje družini pokojnega nogometnega delavca Marka Ilešiča.

Gol Srbije ni bil nesreča, ampak posledica serije napak

Kek bo tretjič vodil Slovenijo proti Angliji, a noče delati primerjave s tekmo leta 2010 na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki, ko je njegova ekipa po pravi drami ostali brez osmine finala.

Slovenija je doslej odigrala šest tekem z Anglijo, a je kljub petim porazom vedno prikazala dobro igro. Srbija in Danska sta proti Angliji v obrambi igrali s petimi branilci, medtem ko je sistem slovenske igre 4-4-2, ko bo brez žoge pa se bo branila z vsemi igralci.

»Na EP smo prišli kot avtsadjer, da bodo na nas popravljali razliko v golih, zdaj pa smo v položaju, da sami odločamo o svoji usodi. Spoštujemo odlične posameznike v reprezentanci Anglije. Takšna kakovost tekmeca je največji izziv doslej za to generacijo. Prepričan sem, da bodo imeli še veliko takšnih izzivov. Morali bomo odigrati popolno tekmo, da bomo prišli do cilja. Priprava na tekmo je popolnoma enaka, kot na ostale, torej v naši običajni rutini,« je povedalMatjaž Kek.

Priznal je, da v slovenski ekipi preračunavajo, kakšno razpleti peljejo Slovenijo v osmino finala, zato so spremljali razplet tekme Madžarska – Škotska. »Najbolj pomembno je, da gremo v tekmo stoodstotno pripravljeni, odločni in na svoj način nevtraliziramo kakovost Anglije, na drugi strani pa s svojo kakovostjo pridemo do gola, tudi dveh, kar bi nam pomagalo k uvrstitvi v osmino finala,« je bil jasen Kek in dodal, da gol Srbije v 95. minuti ni bil nesreča, ampak splet slabih odločitev v slovenski vrsti, ki je naredila serijo napak.

Z izbranimi besedami je govoril o Angliji. »Anglija je eden izmed favoritov EP. To je šele začetek tekmovanja, pot do odločilnih tekem je še dolga,« je tekmecu polaskal Kek, ki je moral delati primerjavo med napadalcema bundeslige Kaneom in Šeškom. »Primerjava je težka. Eden je na vrhuncu svoje kariere in zvezda svetovnega nogometa, drugi pa z neverjetnim potencialom opozarja nase. Najbolj bom zadovoljen bom, če bo Šeško kot del ekipe pripomogel k uvrstitvi Slovenije v izločilne boje. Prav vseeno mi je, če bo gol dosegal Karničnik, Janža ali Šeško. Zelo bom vesel, če bo Šeško dosegel uspehe Kanea. O individualni karieri Šeška je bilo izven reprezentance povedanega dovolj s tem, ko je podpisal za enega desetih najboljših klubov v Evropi, to je Leipzig,« je bil jasen Kek.

Slovenija na tekmo z Anglijo v spremstvu policije

»Pripravljamo se kot na vsako drugo tekmo in mislim, da bomo dobro pripravljeni. Anglija na prvih dveh tekmah ni igrala najbolje, a morda ji bodo kritike dale še več zagnanosti, zato bomo morali odigrati popolno tekmo,« je v imenu slačilnice povedal Jon Gorenc Stranković.

Slovenska reprezentanca sploh ni izkoristila možnosti, da bi prenočila v Kölnu, ampak bo na tekmo dopotovala kar iz svoje baze v Wuppertalu, ki je od stadiona oddaljen slabo uro vožnje v spremstvu vozila nemške policije.

Navijači medtem preračunavajo, kakšni izidi Slovenijo vodijo v osmino finala. V izločilne boje bi zanesljivo zanesljivo napredovala z zmago, velike možnosti bi imela tudi z remijem, po nekaterih kombinacijah bi lahko celo izgubila z minimalnim izidom.

Glede tretjega scenarija zmaga Madžarske proti Škotski (1:0) ni bila po slovenskem okusu, ampak bi bil boljši izid remi. Madžarska ima na lestvici tretjeuvrščenih reprezentanc zdaj tri točke, Slovenija pa dve. Vrstni red v slovenski skupini C: Anglija 4, Danska in Slovenija po 2, Srbija 1. Tudi druga tekma v skupini med Srbijo in Dansko v Münchnu se bo začela ob 21. uri.