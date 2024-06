Po tem ko je v soboto dopoldne z zasebnim letalom priletel na brniško letališče, se je slovenski košarkarski zvezdnik danes popoldne v enem od ljubljanskih hotelov pridružil svojim reprezentančnim kolegom.

Šest dni pred odhodom na olimpijski kvalifikacijski turnir v Grčiji je slovenska ekipa tako v polni zasedbi, so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije.

Reprezentanco pred odhodom v Grčijo čaka še en pripravljalni obračun z Litvo. Ta bo v torek v Stožicah. Na včerajšnji tekmi v litovski prestolnici so sicer z 92:86 slavili domačini.

Selektor Aleksander Sekulić ima tako na seznamu 15 košarkarjev, potnike za Grčijo pa bo določil tik pred odhodom na turnir.

»V Vilni smo v dobrem vzdušju proti kakovostni ekipi prikazali dokaj dobro igro. Mislim, da smo videli kar nekaj dobrih stvari, tudi to, kaj moramo izboljšati oziroma popraviti. Vsekakor igramo lahko še precej bolje. Želeli smo videti predvsem Neba ter Čančarja in Muriča. Odziv je bil dober. Kot tudi ostalih košarkarjev, ki so stopili na parket. Vsi so dokazali, da si zaslužijo slovenski dres. Zadali smo si več ciljev. Eden od teh je tudi večje število menjav. Nismo želeli preobremeniti določenih posameznikov, zato tudi v zaključku nismo igrali z najboljšimi. To sicer ne smejo biti izgovori za napake. V trenutni fazi priprav smo v tekmovalnem ritmu, ki nas nato čaka tudi v Grčiji. A če se pred nedeljsko tekmo nismo prav veliko ukvarjali s tekmeci, bo pred torkovim ljubljanskim soočenjem malce drugače. Izpeljali bomo nekaj prilagoditev, predvsem v obrambi,« pojasnjuje Aleksander Sekulić, selektor moške članske reprezentance.

Pred odhodom v Grčijo Slovence v petek v Stožicah čaka še pripravljalni obračun z Brazilijo.