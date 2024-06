Na makroekonomski strani vlagatelji v tem tednu pričakujejo objavo podatkov o inflaciji po indeksu PCE, ki ga Fed jemlje v obzir za nadaljnje smernice. Zanimive pa bodo tudi objave rezultatov podjetij, kot so FedEx, Micron Technology, Walgreens Boots Alliance in Nike.

Evro se je po dveh dneh padanja le okrepil, saj so vlagatelji ocenili nove gospodarske podatke in denarno politiko pred prvim krogom volitev v francosko zakonodajno skupščino 30. junija.

Raziskava nemškega inštituta Ifo je pokazala nepričakovano zmanjšanje poslovnega sentimenta za junij. Na področju inflacije bodo ta teden objavljeni sicer preliminarni podatki za glavna gospodarstva, vključno s Francijo, Španijo in Italijo.

V petek so se cene nafte nekoliko znižale, saj je dolar še naprej naraščal zaradi podatkov, ki pričajo o širjenju poslovne aktivnosti v ZDA, kar je povzročilo zaskrbljenost, da bi Fed lahko dlje časa ohranjal višje obrestne mere. Naftni trg ostaja tudi podprt z geopolitičnimi tveganji na Bližnjem vzhodu, saj so izraelske enote napredovale v Gazo, medtem ko so ukrajinski dronski napadi na ruske rafinerije še naprej motili dobavo.

Podatki prejšnjega tedna so pokazali, da je poslovna aktivnost junija v ZDA dosegla 26-mesečno najvišjo raven (kompozitni PMI za ZDA junija znašal 54,6), spodbujena z okrevanjem zaposlovanja, medtem ko je prišlo le do zmernega upada zahtevkov za nadomestila za brezposelnost. Medtem pa je maloprodaja zrasla manj od pričakovanj in je nivo gradbenih dovoljenj upadel.

Prevladujoče mnenje na trgu je, da bo Fed letos znižal obrestne mere dvakrat, prvič septembra. Po septembru, natančneje 5. novembra, bodo ameriške volitve, ki bi lahko prinesle izolacionizem pod drugo administracijo Donalda Trumpa. Pomembno je omeniti, da premik proti izolacionizmu v 1930-ih ni izrinil Amerike kot vodilnega svetovnega gospodarstva.

Letos so se na ameriških delniških trgih dobički na delnico in vrednotenja močno povečali zaradi krepkega gospodarstva, pričakovanj glede rezov ključnih obrestnih mer, delnice pa je podprl tudi optimizem glede umetne inteligence, zlasti velikih tehnoloških podjetij. Navdušenje nad umetno inteligenco sicer zdaj že kaže znake napihovanja balona. Ko bo ta počil, bo ameriški borzni trg doživel obdobje zaostajanja v primerjavi s konkurenti. Vsekakor pa lahko za to leto pričakujemo domala sinhorno rast globalnih delniških trgov na račun visoke zaposlenosti, dobrega poslovanja podjetij in pričakovanega nižanja obrestnih mer.