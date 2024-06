Varnostni sporazum z Ukrajino je še v fazi usklajevanja, saj so imeli v Kijevu zadržke glede osnutka, ker ni vključeval konkretnih zavez, so potrdili v kabinetu predsednika vlade.

Nataša Pirc Musar je v soboto ob robu dobrodelnega koncerta za obnovo Partizanske bolnice Franja v Cerknem dejala, da bo v četrtek obiskala Kijev, kjer bo podpisala dvostranski varnostni sporazum z Ukrajino. Vendar naj bi se zadeve postopkovno zapletale.

Kijev zmotila odsotnost konkretnih zavez

Slovenija je že spomladi začela pripravljati dvostranski varnostni sporazum z Ukrajino, kot ga je do sedaj po informacijah KPV sklenilo že 18 drugih držav. Prva je o tem na seji odbora DZ za zunanje zadeve (OZP) spregovorila zunanja ministrica Tanja Fajon, o tem pa sta v maju po telefonu govorila tudi premier Robert Golob in predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Takrat sta se strinjala, da se sporazum podpiše ob prvi priložnosti.

To bi lahko bil obisk predsednice republike v četrtek v Kijevu. Vendar mora sporazum pred tem še potrditi vlada na seji, prav tako ga mora v skladu z zakonom o zunanjih zadevah potrditi OZP.

Varnostni sporazum, ki so ga pripravili na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve ter ministrstvu za obrambo, pa je trenutno še v usklajevanju. Kijev namreč ni bil zadovoljen z osnutkom, v katerem ni bilo konkretnih zavez glede pomoči Ukrajini. Številne druge države so se v svojih dvostranskih sporazumih z Ukrajino zavezale konkretni finančni pomoči, med drugim Francija k zagotovitvi treh milijard evrov pomoči.

Fajon: Pogajanja še niso končana

Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes ob robu zasedanja zunanjih ministrov EU v Luxembourgu potrdila, da pogajanja o varnostnem sporazumu med Slovenijo in Ukrajino še niso končana, tako da ta teden še ne bo pripravljen za podpis.

»Pogajanja z Ukrajino še niso končana. Kot je znano, je ukrajinska stran zahtevala dodatna pojasnila,« je v Luxembourgu dejala Fajon. Kot razume, torej sporazum ta teden še ne bo pripravljen za podpis.

Dodala je, da je bila ena od priložnosti za podpis sporazuma za četrtek predvideni obisk predsednice republike Nataše Pirc Musar v Kijevu, vendar pa bo zagotovo še kakšna priložnost.

Po ministričinih besedah gre namreč za pravno nezavezujoč akt in ga lahko podpiše »praktično kdorkoli z vrha države«. Sporazum, za katerega zakon o zunanjih zadevah ne velja, bo sicer moral še skozi vlado, z njim pa se bo seznanil tudi odbor državnega zbora za zunanjo politiko, je še povedala.

Fajon je sicer na današnjem ministrskem zasedanju v Luxembourgu spomnila, da je slovenska vlada nedavno sprejela sklep, da bo letos za humanitarno pomoč in obnovo Ukrajine namenila dodatnih pet milijonov evrov, so sporočili z zunanjega ministrstva.

Obenem je pozdravila sklic medvladnih konferenc z Ukrajino in Moldavijo, s katerima bosta ti dve državi v torek uradno začeli pogajanja o vstopu v EU. »To je pomemben in velik korak obeh držav na poti v unijo,« je povedala.

Glede mirovnega procesa, ki se je začel sredi meseca s konferenco v Švici, pa je povedala, da gre za korak v pravo smer, a bo moral za mizo prej ali slej sesti tudi ruski predsednik Vladimir Putin, so navedli na MZEZ.