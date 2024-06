Stavka na upravnih enotah traja vse od januarja, ko so se za stavko odločili na 54 od 58 upravnih enotah. Po tem ko so uslužbenci sprva stavkali ob sredah, so sčasoma stavko razširili na ves teden, kar je, kot smo poročali, še posebej veliko težav povzročilo prebivalcem Ljubljane, saj je tamkajšnja upravna enota najbolj obremenjena.

Preberite tudi: Stali so v vrsti na dežju, tudi 90-letne gospe in starši z malčki

Ministrstvo za javno upravo danes sporoča, da se število stavkajočih upravnih enot zmanjšuje. »Število upravnih enot, ki so omilile stavkovne aktivnosti na en delovni dan ali stavke sploh ne izvaja, je iz treh naraslo na 34,« so zapisali in dodali, da je od danes v veljavi posodobljen nabor bistvenih nalog, se pravi storitev, ki jih upravne enote zagotavljajo kljub stavki.

Med bistvene naloge za uresničevanje delovanja upravnih enot v času stavke so med drugimi uvrščene tudi naloge izdaje gradbenih dovoljenj, izdaje odločb o legalizaciji in naloge izdaje uporabnih dovoljenj.

Kot smo pisali pred dnevi, stavka na upravnih enotah zavira gradnjo hiš, s tem pa nastaja gospodarska škoda, saj imajo gradbena podjetja že sklenjene pogodbe, dela pa ne morejo steči brez ustreznih dokumentov.

Preberite tudi komentar: Ni Goloba, ni dovoljenj, ni hiše

Katere so po novem bistvene naloge za uresničevanje delovanja upravnih enot v času stavke, lahko preverite tukaj.

Trenutno stavke ne izvajajo naslednje upravne enote: UE Cerknica, UE Dravograd, UE Grosuplje, UE Kamnik, UE Laško, UE Lenart, UE Ljutomer, UE Piran, UE Radlje ob Dravi, UE Ravne na Koroškem, UE Ribnica, UE Sevnica, UE Sežana, UE Slovenska Bistrica, UE Slovenj Gradec, UE Tolmin, UE Ormož, UE Trbovlje, UE Vrhnika, UE Zagorje ob Savi.

Stavka se izvaja le ob sredah na naslednjih upravnih enotah: UE Ajdovščina, UE Črnomelj, UE Ilirska Bistrica UE Jesenice, UE Kočevje, UE Lendava, UE Mozirje, UE Nova Gorica, UE Radovljica, UE Slovenske Konjice, UE Škofja Loka, UE Trebnje, UE Tržič, UE Velenje.