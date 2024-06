34-letni Kelce se je pojavil na odru v fraku in pevko, ki je med nastopom kakor da omedlela, odnesel na kavč, da je prišla k zavesti.

Epizodno vlogo je odigral med pesmijo The Smallest Man Who Ever Lived in spravil 90.000 že tako razgretih oboževalcev v delirij.

Med njimi je bil tudi britanski prestolonaslednik William, ki je takole migal z boki med eno starejših uspešnih Shake It Off:

Swift in Kelce, eden najboljših igralcev ameriškega nogometa, sta v zvezi od lanske jeseni in se redno pojavljata na dogodkih, kjer je drugi od para v središču pozornosti. Swift ga je med drugim vzpodbujala s tribun na finalu Super Bowla spomladi, ki ga je dobila prav njegova ekipa Kansas City Chiefs.

Turneja Eras Tour se seli v Dublin, bo pa Swift avgusta v Londonu nastopila še petkrat.