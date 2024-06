Uradni govorec Kremlja Dmitrij Peskov je ob tem obtožil Washington, da ubija ruske otroke, in zagrozil, da neposredna vpletenost, zaradi katere so bili ubiti ruski civilisti, ne more ostati brez posledic. "Kakšne bodo te posledice, bo pokazal čas," je dodal. Spomnil pa je tudi na besede ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je pred kratkim na srečanju z novinarji kritiziral dobavo orožja dolgega dosega Ukrajini s strani Zahoda in dodal, da podatke o ciljih za ukrajinske napade zagotavljajo zahodne države.

Iz Moskve so že pred tem sporočili, da je Ukrajina v nedeljo v napadu na Sevastopol uporabila raketo dolgega dosega, ki so jo dobavile ZDA, in naj bi bila opremljena s kasetnim strelivom. Raketa je zadela območje pristaniškega mesta s peščenimi plažami in hoteli. Ubiti so bili štirje ljudje, med njimi dva otroka, ranjenih je bilo okoli 150 ljudi.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so v Moskvi ameriški veleposlanici dejali, da Washington nosi enako odgovornost kot Kijev za to grozodejstvo in da napad ne bo ostal nekaznovan.

Po napadu je svetovalec predsednika Volodimirja Zelenskega Mihajlo Podoljak na omrežju X ocenil, da je Krim legitimen vojaški cilj, vodja predsednikovega urada Andrij Jermak pa je na sporočil, da je Krim Ukrajina in da mora Rusija zapustiti polotok.