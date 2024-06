Končno so tudi v Wuppertalu temperature poletne, slovenska reprezentanca pa je v močnem soncu v svoji bazi opravila zadnji trening trening pred tekmo z Anglijo jutri ob 21. uri v Kölnu. Na trening je prišlo tudi nekaj slovenskih navijačev in reprezentanti so si vzeli tudi čas za njih. Kapetan Jan Oblak je izpolnil prav vsako željo za avtogram ali fotografiranje. Selektor Matjaž Kek je po četrt ure trening zaprl, a glede na dosedanje izkušnje je velika verjetnost, da bo tekmo začela enaka enajsterica kot na obračunih z Dansko in Srbijo, ki sta se oba končala z remijem 1:1. Kek bo za medije spregovoril pozno popoldne na medijskem terminu v Kölnu.

Foto: NZS

Navijači medtem preračunavajo, kakšni izidi Slovenijo vodijo v osmino finala. V izločilne boje bi zanesljivo zanesljivo napredovala z zmago, velike možnosti bi imela tudi z remijem, po nekaterih kombinacijah bi lahko celo izgubila z minimalnim izidom in bi bilo dovolj dve osvojeni točki. Glede tretjega scenarija zmaga Madžarske proti Škotski (1:0) v skupini A ni bila po slovenskem okusu, ampak bi bil boljši izid remi. Madžarska ima na posebni lestvici tretjeuvrščenih reprezentanc zdaj tri točke, Slovenija pa dve.