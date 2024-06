V tožbi proti Makarovičevi ji Možina očita prekoračitev pravice do časti in dobrega imena, zahteva pa udi opravičilo, objavo sodbe in plačilo 2000 evrov odškodnine. Kot danes poroča STA, se bo sodni postopek zaradi domnevnega obrekovanja v njeni satirični pesmi Utrip laži jeseni nadaljeval.

Pesnica se ja sodišču znašla zaradi satirične pesmi Utrip laži, v kateri je Možino zaradi njegovega prikaza dogajanje v Dražgošah med drugo svetovno vojno v tedenski oddaji TV Slovenija Utrip, med drugim primerjala z lažnivcem, hlapcem vlade in izdajalcem.

Po mnenju Možine je odstop RTV Slovenija kot prvo tožeče stranke od tožbe proti Makarovič posledica političnega pritiska na vodstvo RTV. Kot je še zapisal v odgovoru za STA, pa je za umik tožbe s strani RTV Slovenija izvedel od odvetnice, saj ga uprava o tem predhodno ni obvestila.

Okrožno sodišče v Ljubljani je zaradi nejasnosti pri dokazih konec maja obravnavo preložilo na jesen. Makarovičeva je takrat v izjavi za medije povedala, da ne bo pristala na poravnavo ali opravičilo in da jo je tožba razveselila, sedaj pa je v pisnem odzivu za STA zapisala, da se veseli, da bo »na koncu ta gospod Možina ostal sam s svojimi duševnimi bolečinami«.

Preberite še >>> Makarovičeva “z gnusom zavrnila” poravnavo z Možino in RTV Slovenija