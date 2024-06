Po poročanju agencije Reuters so gasilci in reševalci iz goreče tovarne uspeli rešiti približno 80 ljudi od več kot 100 ljudi, našli pa so tudi 22 trupel. Požar je izbruhnil po nizu eksplozij v drugem nadstropju tovarne južnokorejskega podjetja Aricell, kjer preverjajo in pakirajo litijeve baterije.

Med 22 smrtnimi žrtvami je bilo 20 delavcev iz tujine, med njimi 18 kitajskih državljanov, eden iz Laosa, enega pa še niso identificirali. »Večina trupel je tako hudo ožgana, da jih bo težko identificirati,« je povedal predstavnik gasilcev. Dodal je, da eno osebo še vedno pogrešajo.

A massive fire broke out this morning at lithium battery manufacturing factory in Hwaseong, South Korea. Latest reports say at least 16 have died, although the death toll is likely to increase. Most of the victims are understood to be foreign nationals. pic.twitter.com/sxnfmmqy3H — Raphael Rashid (@koryodynasty) June 24, 2024

Prve preiskave kažejo, da se je požar razširil v zgolj nekaj sekundah, tovarno pa so hitro preplavili strupeni hlapi. »Domnevamo, da so žrtve v kratkem času vdihnile velike količine strupenih hlapov, zaradi katerih so hitro izgubile zavest in se zadušile«, so še sporočili južnokorejski gasilci.

Oglasil se je tudi že južnokorejski predsednik Yoon Suk-yeol, ki je pristojne organe pozval, naj mobilizirajo vse osebje in opremo, ki je na voljo. Lokalne oblasti so ob tem pozvale prebivalce območij v okolici tovarne, naj se ne zadržujejo na prostem.

Yesterday there was a massive fire at a battery recycling warehouse in Paisley Glasgow. People in that area are reporting that the fires yesterday in Glasgow was deliberate. Today there is a massive fire at a lithium battery Manufacturing warehouse in Hwaseong South Korea.… pic.twitter.com/WAZpokrBlY — The Yorkshire Lass (@real_shirelass) June 24, 2024

Francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na poročanje južnokorejske tiskovne agencije Yonhap, piše, da so litijeve baterije zelo eksplozivne, v primeru vžiga gorijo izredno hitro in lahko povzročijo požare, ki jih je težko obvladati s pomočjo običajnih metod gašenja. Ogenj po besedah predstavnika gasilcev gasijo s suhim peskom, vzrok požara pa za zdaj še ni znan.

Güney Kore'nin #Hwaseong şehrindeki #pil fabrikasında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişiden ise haber alınamıyor pic.twitter.com/LgrJzWoyta — Yeni Journal (@yenijournal) June 24, 2024

Gre za eno od najhujših tovrstnih nesreč v Južni Koreji. Najsmrtonosnejša pred današnjim požarom je bila nesreča v kemični tovarni v mestu Yeosu na skrajnem jugu države, v kateri je leta 1989 umrlo 16 ljudi.