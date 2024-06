Helikopter je z dežurno ekipo Gorske reševalne službe v petek in nedeljo poletel trikrat, v soboto pa dvakrat. Reševalci so v petek zjutraj na planini Koren iz grape najprej rešili dve odrasli kravi. Z nevarnega, prepadnega terena so ju z jeklenico ločeno prepeljali nazaj na planino. Eno mlajšo kravo pa sta lastnika uspela rešiti sama.

Po podatki PU Kranj je popoldan helikopter z dežurno ekipo posredoval še v severovzhodnem grebenu Planjave, od koder so rešili dva plezalca, ki sta zaradi nevihte obtičala v steni. Zvečer pa so pomagali še jadralnemu padalcu, ki se je ponesrečil na Potoški gori.

V soboto dopoldan so na Mangartu reševali dva neustrezno opremljena tujca, ki sta pri sestopu obstala na delno zasneženem terenu. S policijskim helikopterjem pa so popoldne s planine Preval v bolnišnico prepeljali še tujo pohodnico, ki je padla na poti in si poškodovala roko.

Včeraj je policijski helikopter z ekipo gorskih reševalcev najprej poletel na pomoč alpinistu, ki se je zaradi odloma skale poškodoval pri plezanju v Vršičih. Iz Skute so reševali pohodnico, ki je padla na zelo zahtevni planinski poti. Helikopterski reševalci pa so morali zvečer posredovati še v Tolminu, kjer sta se v prometni nesreči poškodovali dve osebi.