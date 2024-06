Okoli sto kolesarjev se je v soboto, ob 9.30 zbralo v Velenju v Kampu Jezero, kjer jih je pozdravil Peter Dermol, župan Mestne občine Velenja. Po nedavno tudi uradno odprti poti Štrekna, ki je speljana po opuščeni trasi nekdanje železniške proge, se je 45 članov Zveze paraplegikov Slovenije s spremljevalno ekipo iz Velenja odpravilo proti Slovenj Gradcu. Štrekna je eno infrastrukturno najbolje urejenih tovrstnih kolesarskih poti v Sloveniji s slikovito panoramo Pohorja in Uršlje gore ter doživetjem ob vožnji skozi sotesko Huda luknja.

»Na pobudo Duška Supiča, ki je tudi svetnik v svetu MO Velenje, so prišli ročni kolesarji v naše mesto. Da bi se tu popeljali po novooblikovani kolesarski poti Štrekni. Pobudo smo podprli, tokrat pa sem izredno počaščen, ker ste prišli v Velenje, kjer imamo kaj pokazati. Vsi ti kolesarji pa vsem nam sporočajo, da se sami premalo zavedamo, s kakimi izzivi in težavami se lahko soočamo, pozornost pa namenjamo manj pomembnih stvarem,« je ob sprejemu povedal Peter Dermol, župan Mestne občine Velenje. V Slovenj Gradec kamor je karavana kolesarjev prišla ob 12. uri, je pozdravil tudi dr. Peter Pungartnik, podžupan Mestne občine Slovenj Gradec. Izrazil je veliko navdušenje nad vsemi zbranimi, na sedežu Društva paraplegikov Koroške pa je sledilo krajša malica in nato vrnitev v Velenje. »Namen klobasarjenja je že od vsega začetka, da ob druženju skupaj poganjamo kolesa. Pred 11 leti je bil namen, da se skupaj kolesari, povezuje, sodeluje, da spoznavamo naravo. Sprva je bilo veliko ročnih kolesarjev, kasneje so se priključili tudi naši člani, ki so priklopljeni na električna pomagala. Vesel sem, ker smo ta dogodek zadržali. Bila so leta, ko nas je bilo manj. Letos pa smo se zbrali v rekordnem številu, 45 članov nas je kolesarilo. Prihodnje leto nas čaka pot od Mojstrane pa vse do Italije. Ko sem sprejemal prijave za letošnje klobasarjenje, sem videl veliko imen članov, o katerih prej nisem slišal. Na ta dogodek pridejo tudi tisti, ki sicer niso tako športno aktivni. Na Zvezi paraplegikov Slovenije je sicer že vrsto let aktivno ročno kolesarstvo. Kar nekaj parakolesarjev pa je iz te rekreacije nadgradilo svoje udejstvovanje in lahko smo ponosni tudi na dva naša člana, ki sta nas zastopala na paralimpijskih igrah: leta 2016 Primož Jeralič in Anej Doplihar leta 2021,« je povedal Gregor Gračner, referent za šport na Zvezi paraplegikov Slovenije. Gračner prav tako ni skrivla navdušenja na Štrekno. »Vidi se, da je kvalitetno narejeno in speljani po nekdanji železniški progi. Na pot ni bilo prevroče, prej hladno. Tisti, ki so bili brez baterij, pa so se morali na klancih kar potruditi. Od Mislinje do Slovenj Gradca pa je ravninski del. Vesel sem, ker smo tudi mi povezali Šaleško dolino in Koroško.«

Kolesarskega druženja se je letos prvič udeležil tudi Duško Supič, debitant na klobasarjenju. »Uspelo nam je. Ponosen sem na vse, ki so prišli na klobasarjenje. Sam sem navdušil nad Štrekno, ki je tako dobro povezala Šaleško dolino in Koroško. Zato vabim vse, da si pridejo ogledat in preizkusit eno najlepših poti na tem delu Slovenije,« je povedal. Začetnik in pobudnik t.i. »klobasarjenja« je Primož Jeralič, takratni vodja ročnih kolesarjev, ki je želel združiti ročne kolesarje s prijetnim poganjanjem pedal. Idejo in vodenje parakolesarjev je Primož predal Anki Vesel, ki je nato organizirala prvo klobasarjenje. O tem zakaj klobasarjenje pa je Jeralič dodal: »Želel sem publiko pritegniti z razigranim naslovom, ker kolesarjenja bi se vsak ustrašil. Zato je nastalo klobasarjenje.« x vl