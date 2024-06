Fotografije skrivnostnih objektov je na kanalu Telegram objavil ukrajinski vojaški strokovnjak Serhij Beskrestnov. Na posnetkih je videti nenavadne kupole, opaziti je maskirno mrežo oziroma ponjavo okoli objektov in bližnje očiščeno območje, kjer se nahaja tovornjak.

Mysterious Russian equipment on the frontline: «It seemed that I already knew everything the enemy had in terms of technological solutions. At least I can determine the purpose of the product and the priority for destroying the target. And here I am perplexed by a set of some… pic.twitter.com/wUs0mkzD1O — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 21, 2024

»Mislil sem, da poznam vse tehnološke rešitve naših sovražnikov. Zdaj pa so me zmedli ti skrivnostni objekti,« je zapisal Beskrestnov na Telegramu. Ob tem je zavrnil možnost, da bi bile namenjene za telekomunikacije, in navedel, da ne gre za ruski protiraketni sistem 1B75 Penicillin, ki uporablja akustične senzorje in toplotne slike za zaznavanje topniškega ognja in geolociranje njegovega vira.

I would put $ on this being an attempt to jam all the starlink sats in view at any given time! pic.twitter.com/IypuW9axIT — Radio & Nukes 🇺🇦 (@HamWa07) June 22, 2024

Po poročanju specializiranega vojaškega portala The War Zone ni znano, ali je strukture posnel satelit ali izvidniški dron. Kot še navajajo, bi takšni objekti lahko vsebovali senzorje za zaznavanje nasprotnikovih signalov, ne izključujejo pa tudi možnosti, da gre za kmetijske objekte. Ob tem opozarjajo na dejstvo, da fotografije prikazujejo razmeroma dobro urejeno polje, na katerem ni videti večjih oziroma globljih kolesnic, ki bi jih lahko povezali s premikanjem težkih tovornjakov, zato po njihovem mnenju obstaja možnost, da so skrivnostne kupole le kmetijski objekti, ki niso povezani z vojno v Ukrajini.

»Brez več informacij in konteksta, vključno s tem, kje natančno se nahajajo skrivnostni objekti, je trenutno nemogoče z gotovostjo trditi, čemu služijo strukture,« so zaključili na specializiranem vojaškem portalu in nato povabil bralce, če jim lahko pomagajo z informacijami, ki bi jim pomagale razumeti namen skrivnostnih kupol.

Ukrajinsko obrambno ministrstvo je pred dnevi objavilo posnetke, ki prikazujejo, kako so njihovi droni uničili ruski komunikacijski obrambni sistem vreden več kot 200 milijonov dolarjev.