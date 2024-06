Po intenzivni preiskavi so ljubljanski policisti prijeli osumljence, ki so v manj kot mesecu dni vlomili v štiri bankomate v Ljubljani – dva v Štepanjskem naselju, enega v Dravljah in enega na Fužinah.

Prvič so »udarili« 23. maja okoli petih zjutraj, ko so z eksplozivnim sredstvom razstrelili bankomat v vetrolovu pred trgovino Mercator v Štepanjskem naselju. Teden dni kasneje je počilo še enkrat, takrat pred trgovino Tuš prav tako v Štepanjskem naselju in na podoben način. 3. junija so spremenili lokacijo in se okoli treh zjutraj spravili na bankomat, nameščen na Mercatorju v Dravljah. Četrta - in očitna zadnja - »žrtev« pa je bil prejšnjo sredo bankomat v Fužinah, ki so ga razstrelili okoli pol štirih zjutraj.

Nepridipravi so v vseh vlomih delovali po istem principu – bankomat so razstrelili ponoči oziroma zgodaj zjutraj in do te mere, da so se dokopali do denarja. Vsakič je nastalo za nekaj tisočakov škode tako na avtomatu kot na stavbi. Policija zaradi poteka preiskave prej ni dajala podrobnejših informacij.

Koliko denarja so odnesli, ali je dejansko vse velike tatvine opravljala ista skupina, koliko osumljenih je policija prijela in kako so jih našli, pa bo ob enajsti uri na tiskovni konferenci pojasnil vodja oddelka za splošno kriminaliteto SKP PU Ljubljana Valter Zrinski.