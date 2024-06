Med smrtvimi žrtvami letošnjega je bila večina neregistriranih romarjev, ki ni imela uradnih dovoljenj za udeležbo in so bili brez ustrezne zaščite in počivališč dlje časa izpostavljeni sončni pripeki. Kot poroča Reuters, je bilo med njimi več starejših in takih s kroničnimi boleznimi.

Letos je na Savdsko Arabijo letelo kar nekaj kritik zaradi slabe varnosti neregistriranih romarjev, ki nimajo dostopa do klimatiziranih prostorov, in uradnega prevoza med hadžem. Ob tem so zaradi velikega števila žrtev nekatere države že sprejele ukrepe. Egiptovski premier Mostafa Madbuli je tako v soboto odredil odvzem licence 16 turističnim agencijam in državno tožilstvo pozval h kazenskemu pregonu njihovega vodstva zaradi omogočanja neregularnih potovanj. V Jordaniji pa so pridržali več potovalnih agentov, ki so omogočali nelegalno udeležbo na romanju v Meko.

Oblasti v Rijadu dovoljenje za vstop v Meko državam izdajajo po sistemu kvot, posameznikom pa se razdelijo z loterijo. Številni se skušajo romanja udeležiti brez dovolilnic, čeprav jim v primeru, da jih pri tem ujamejo savdske oblasti, grozi aretacija in izgon.