Pred predorom Karavanke so vozila ustavljena tudi na voznem pasu, zato tam priporočajo previdno vožnjo. Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na štajerski avtocesti zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj proti Avstriji ter med priključkom Slovenska Bistrica sever in počivališčem Polskava proti Mariboru.

Na vipavski hitri cesti je med Nanosom in Ajdovščino zaradi burje 2. stopnje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vsa vozila s ponjavami. Na regionalni cesti Vipava-Ajdovščina pa je zaradi burje 1. stopnje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Na Prometno-informacijskem centru za državne ceste še opozarjajo, da na cesti Koper-Dragonja pri Grintovcu po asfaltiranju na cesti ostaja drobno kamenje. Zaradi varnosti je zaprt en prometni pas proti Kopru. Priporočljiva je previdnost, upoštevanje omejitev hitrosti in varnostna razdalja.