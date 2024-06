Po napovedih agencije za okolje bo danes sprva pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe, ki bodo verjetnejše v jugovzhodni Sloveniji. Čez dan bo na Primorskem precej jasno, tudi drugod se bo popoldne delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem okoli 28 stopinj.

Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem dopoldne zmerna do močna burja, ki bo popoldne nekoliko oslabela. Sunki burje pa lahko ponekod dosežejo hitrost tudi do 100 kilometrov na uro.

Jutri se nam obeta precej burno vremensko dogajanje. Spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale pa bodo krajevne plohe, popoldne tudi nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 20 do 26, na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija.

Podobno vreme bo tudi v sredo. Še vedno bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Burja bo ponehala. V četrtek bo več sonca, a popoldne bo še možna kakšna ploha ali nevihta.

Tudi v sosednjih pokrajinah bo vreme podobno. Danes bo več sonca ob severnem Jadranu, kjer bo pihala zmerna do močna burja, ki bo v drugem delu dneva počasi slabela. Drugod se bo oblačnost spreminjala, predvsem na severu Hrvaške bo zjutraj in dopoldne še nekaj dežja. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Burja ob severnem Jadranu bo oslabela.