To je bila njihova 11. zmaga na 12. tekmi, minimalna zmaga, tretja s 3:2, pa ni zadostovala za obrambo drugega mesta na svetovni lestvici in na olimpijskih igrah ne bodo med nosilci skupine. Na lestvici jih je na drugem mestu prehitela Japonska.

Zadnja tekma je polnim Stožicam spet ponudila veliko odbojkarskih užitkov. Srbi, ki so si, potem ko je Poljska gladko premagali Kubo, že pred tekmo zagotovili nastop na olimpijskih igrah, so lovili še uvrstitev na zaključni turnir. Za to so potrebovali zmago, na trenutke igrali odlično, vendar so se na koncu morali zadovoljiti le s točko.

Slovenci se bodo na zaključnem turnirju v Lodžu konec naslednjega tedna v četrtfinalu merili z Argentino.