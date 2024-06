Odkar se je Dallasu v ligi NBA uspelo prebiti v končnico in je nato z odličnimi igrami izločal nasprotnike ter se prebil vse do finala, kjer je bil boljši Boston, so slovenski ljubitelji košarke ugibali, ali bo Luka Dončić oblekel reprezentančni dres in izbrani vrsti pomagal na kvalifikacijah za olimpijske igre od 2. do 7. julija v Pireju. Optimizem so jim jemale poškodbe, ki jih je utrpel, preštevali so dneve, ki mu bodo ostali za počitek. Vmes je s kakšno besedo ali dvema tudi sam nakazoval, da si bo morda letos vendarle vzel premor, da je telo enostavno preveč izmučeno in da bi bilo tveganje resnih poškodb ob pomanjkanju odmora preveliko. A nato so znova prišle spodbudne vesti. Generalni direktor Dallasa Nico Harrison je pred dnevi izjavil, da bo po njegovem Dončić za reprezentanco igral, če bo le lahko hodil, saj naj bi mu to predstavljalo eno največjih radosti v življenju.

V vmesnem času se je 25-letni Ljubljančan vrnil v domovino. V soboto dopoldan je z zasebnim letalom pristal na Brniku in ga nato zapustil skozi stranska vrata ter tako pustil čakati prisotno sedmo silo. Pa tudi če bi prišel skozi glavni izhod, izjav bržkone ne bi dobili, vsaj tako je bilo v preteklih letih. In tako se je začelo čakanje na njegovo dokončno odločitev, ki bo morala priti v kratkem, saj bo Slovenija prvo tekmo v Pireju proti Hrvaški igrala že čez osem dni. Ena od teorij pravi, da bo Dončić opravil podrobne preglede na desnem kolenu, ki si ga je poškodoval na tretji tekmi prvega kroga končnice proti LA Clippers, ter na podlagi izvidov sprejel dokončno odločitev. Že tedaj so sicer tamkajšnji mediji pisali, da Dallasova številka 77 trpi hude bolečine in da bi, če bi šlo za redni sezone, počival vsaj dva tedna.

Od tega, ali bo Luka Dončić oblekel reprezentančni dres ali ne, bo v veliki meri odvisno tudi upanje na preboj Slovenije na druge olimpijske igre v zgodovini. Že tako bodo preizkušnje v Pireju zahtevne, morebitni finale z Grčijo, pri kateri je zaradi poškodbe odpadel najkoristnejši igralec (MVP) zaključnega turnirja evrolige Kostas Sloukas, pred vročekrvno domačo publiko pa gromozanska ovira. Brez Dončića bi se vse skupaj prelevilo v skoraj nemogočo misijo. In to kljub temu, da se je izbrani vrsti pridružil novi naturalizirani Američan Josh Nebo ter da bosta Vlatko Čančar in Edo Murić, ki sta sezoni izpustila zaradi težjih poškodb kolen, kot vse kaže, nared za najhujše napore.

»Čakamo, kako se bo Luka odločil. Za njim je zelo naporna sezona. Čeprav je bila uspešna, pa zagotovo ni zadovoljen, kako se je končala z razpletom finala. Potrebuje čas, da zbistri misli in s trezno glavo sprejme odločitev. Želimo si, da bi se nam čim prej pridružil. Če je treba čakati, lahko pride tudi naravnost v Atene. Verjamem pa, da če se bo odločil pozitivno, se nam bo pridružil že kmalu,« je na to temo spregovoril selektor Slovenije Aleksander Sekulić. Izredno si prihoda enega najboljših košarkarjev na svetu želijo tudi reprezentančni soigralci, ki so z njim pogosto v stiku. Vsi vedo, kako zelo si želi pomagati izbrani vrsti, a hkrati sami najbolje razumejo, da je včasih treba poslušati telo, stopiti korak nazaj ter poskrbeti za dovolj počitka. Dončić je namreč v pogonu vse od lanskega avgusta, ko se je pridružil pripravam izbrane vrste pred svetovnim prvenstvom. »Nihče mu ne bi smel zmeriti, če ga morda ne bo. Sploh po tako težki sezoni,« je povedal Vlatko Čančar in po vsej verjetnosti povzel razmišljanje vseh reprezentantov.