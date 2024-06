Jan Oblak

Dokler napadalec Benjamin Šeško ni začel zabijati golov v bundesligi, je bil z naskokom prvi zvezdnik slovenske reprezentance vratar Jan Oblak. V skromni družini Oblakovih imajo šport v genih, saj je bil nogometni vratar tudi njegov oče, tri leta starejša sestra Teja pa je košarkarska reprezentantka. Kapetan slovenske reprezentance je eden najboljših vratarjev na svetu, ki je svoj talent pokazal že zelo zgodaj, obenem pa tudi ambicioznost, tekmovalnost in željo po uspehu. Na treninge Olimpije, izpustil ni nobenega, se je iz rojstne Škofje Loke vozil s kolesom ali na rolerjih. Postavljal je rekorde, dokler ni ugotovil, da ne sme preveč hiteti, ker je nato preveč utrujen na treningu. Ker je pokazal izjemno zrelost in vrhunsko znanje, je v prvi slovenski ligi debitiral pri 16 letih. Hitro so ga opazili lovci na talente, v Evropi je postal vratarska senzacija in še mladoleten, pri 17 letih, junija 2010 prestopil v Benfico iz Lizbone. Olimpija je odlično zaslužila z rekordno odškodnino 4 milijone evrov.

Tedaj so se začela učna leta, ki so še utrdila njegov značaj. Benfica ga je posojala manjšim portugalskim klubom, kjer je najprej grel klop, ko pa je dobil priložnost, je izdatno pomagal k uspehom. Ko je po uporu, da ni prišel na začetek priprav, končno dobil priložnost v Benfici, je kariera dobila pospešek, saj je zaklenil vrata in bil izbran za najboljšega vratarja portugalske lige. Imel je veliko snubcev za prestop in leta 2014 je za 16 milijonov evrov odškodnine, kar je bil tedaj rekord za slovenskega igralca, odšel v Atletico Madrid, kjer je ikona že desetletje. Štirikrat je bil izbran za najboljšega vratarja španske lige, postal španski prvak, osvojil ligo Evropa in dvakrat izgubil v finalu lige prvakov z Realom Madrid. Njegove odlike so mirnost, skromnost in zmagovalna miselnost, zato na EP ni prišel sodelovat, ampak zmagovat.

Jude Bellingham

Jude Bellingham je pri 20 letih eden največjih zvezdnikov svetovnega nogometa s kleno družinsko vzgojo. Oče, po poklicu policist, je bil odličen strelec v amaterskih ligah, mama Dennise pa je skrbela za vzgojo, ga spremljala v Nemčiji in zanjo pravi, da je imela pomembnejši vpliv na njegov razvoj kot trenerji in menedžerji. Ima sloves čudežnega dečka angleškega nogometa, saj je že pri 16 letih debitiral v angleški ligi za Birmingham. Ko so vsi pričakovali prestop v enega od angleških velikanov, je vse prehitela Borussia Dortmund, ki ima sloves brusilca talentov, in za 17-letnega igralca plačala rekordnih 30 milijonov evrov. V Dortmundu je bil njegov razvoj skrbno načrtovan in v treh letih so ga izbrusili v igralca, za katerega je madridski Real lani plačal več kot 100 milijonov evrov. V Madridu je zablestel že v prvi sezoni. Čeprav je po poklicu vezni igralec, je najboljši strelec Reala Madrid, obenem pa je hiter, spreten z žogo, dober v skoku z glavo in telesno močan. Na EP je bil po tekmi z Dansko na udaru kritik, da je igral slabo v obrambi in imel deset izgubljenih žog, največ med Angleži. Ker dvakrat zapored z igro ne razočara, je velika verjetnost, da bo zablestel prav proti Sloveniji.