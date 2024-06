Kot je žirija zapisala v utemeljitvi, Anja Mugerli »na literarno dovršen in reflektiran način odpira tabuje, kot so neplodnost in dileme ob postopkih umetne oploditve. Neposredno spregovori o nadzoru nad razmnoževalno vlogo ženske, ki je kljub emancipaciji v sodobni družbi še vedno zreducirana na maternico, in podvomi o idealizaciji materinstva, ki ga okolica spodbuja za vsako ceno in vzbuja občutek krivde, kadar ženska ni pripravljena za to žrtvovati lastnega zdravja ali načina življenja.«

V romanu je prvoosebna pripovedovalka Jana pacientka Klinike za reprodukcijo, ker trpi za nepojasnjeno neplodnostjo. Kot je zapisala žirija, »kompleksen pogled na vodilno temo romana avtorica vzpostavi z mrežo odnosov, ki jih Jana plete z razumevajočim partnerjem Primožem, najboljšima prijateljicama, slikarjem Ivanom in intervjuvankami, umetnicami, s katerimi se pogovarja kot radijska novinarka. Zdi se, da lahko šele umetnost - denimo slika Ženske, ki si želi otroka ali literarna obdelava boleče izkušnje - redefinira žensko telo in ga osvobodi.«

»Anja Mugerli ne moralizira in ne zapade v sentimentalnost, pač pa psihološke dileme svoje protagonistke predstavi stvarno, brez ovinkarjenja, celo s kančkom humorja in literarno prepričljivo. Prav zato gre tudi za delo, ki na podlagi intimne izkušnje, kot umetnost, odpira in premika meje diskurza o družbeni vlogi ženske v 21. stoletju,« je o nagrajenem romanu še zapisala žirija.

Anja Mugerli je v pogovoru pred razglasitvijo nagrade povedala, da ime glavne junakinje Jana ni naključje, ji ga je pa dala proti koncu pisanja. Kot je še povedala, je pisala o izkušnji, ki je njena lastna. Od tod tudi ideja za roman, pri pisanju pa je imela nek občutek nujnosti, da ga napiše.

Za kresnika so bili letos nominirani še Boris Kolar za roman O vinu, kozah in drugih prevarah, Pia Prezelj za romaneskni prvenec Težka voda, Janja Rakuš za Tri barve za eno smrt in Vlado Žabot za roman Gral.

Letošnjo žirijo so sestavljali Igor Bratož (predsednik), Igor Divjak, Robert Kuret, Tanja Petrič in Igor Žunkovič. Soočiti se je morala s 185 romani z lansko letnico.

Nagrada kresnik je vredna 7000 evrov bruto. Medijska hiša Delo je ob nagradi kresnik za najboljši roman leta letos četrtič podelila nagrado mlado pero za mlade literate in literarne kritike. Dobitnik nagrade mlado pero za mladega literata je pesnik Pino Pograjc, dobitnica nagrade mlado pero za mladega kritika je Anja Zidar. Nagrada za avtorja znaša tisoč evrov, kritik pa prejme leto honoriranih objav v rubriki Recenzijski izvod v Književnih listih.