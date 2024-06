Če misliš, da prodaja avtomobila ne dosega njegovega potenciala, ga spremeni v športnega terenca. To je nekako današnja logika. Velja tudi za avtomobile, ki nimajo kaj početi na brezpotjih in so še najbolj doma v urbani džungli. Primer tega je tudi Škodin kamiq, ki je najmanjši oponaševalec terencev te češke znamke. Zunanjost avtomobila je dokaj škatlaste oblike, so pa oblikovalci z dolgimi ravnimi linijami ter agresivno masko z navpičnimi rebri, ki spominja na kaj, kar bi se pripeljalo iz kakšne bavarske tovarne, uspeli ustvariti dokaj zanimiv izdelek. Še najbolj odstopa logotip monte carlo ob strani prednjega dela vozila. Je malenkost preveč retro baročen za siceršnji minimalizem zunanjega dizajna. Pohvalen praktični element zunanjosti so medtem zlasti matrični žarometi s samodejnim maskiranjem soudeležencev v prometu, da jih ne bi zaslepili.

Če je zunanjost solidna, pa je notranjost zelo posrečena. Ujame dokaj dobro razmerje med športnim udobjem, priročnostjo in okusnostjo. Začne se s skritim zložljivim dežnikom v voznikovih vratih in stojalom za vrečko za smeti, primerno za robčke in podoben odpad. Če v tem avtomobilu ne uspete vzdrževati čistoče, ste si krivi sami. Nadaljuje se z ličnima in udobnima sprednjima športnima sedežema. Sicer s prevleko iz tkanine, a z zelo posrečenim črtastim vzorcem, ki se odlično ujame s preostalimi oblikovalskimi odločitvami za notranjost. Ta je sicer pretežno plastična, a so pri tem uporabili plastiko različnih vzorcev in v kombinaciji temne in svetle sive z rdečimi poudarki. Res zelo okusno in posrečeno. Navduši tudi športni volan s koleščkoma za interakcijo z vmesnikom. Ta nudita ravno dovolj upora, da ju je veselje vrteti in da v kombinaciji z ostalimi fizičnimi gumbi hkrati omogočata natančnost. Prijetna je tudi perforirana tekstura volanskega obroča. Nisem pa čisto prepričan nad odločitvijo, da ima nadzor tempomata lastno ločeno ročico. Poplava ročic ali premalo ročic nikoli nista pregledni rešitvi. V paniki se hitro pritisne ali premakne kaj preveč. Siceršnja posvečenost podrobnostim v notranjosti medtem zakrije, da je osrednja tablica potovalnega računalnika majhna (njen premer je 20,3 centimetra oziroma 8 palcev) in z debelo obrobo. Če bi kupovali tablico za doma, bi ob taki napravi vihali nos, a v avtomobilu zadostuje za večino potreb. Bi pa lahko bila na trenutke tudi nekoliko bolj odzivna. Nadzor nad klimo je posrečeno analogen, čeprav sodi med elemente bolj cenenega videza.

Glede na ostalo udobje, ki ga ponuja različica monte carlo, malce razočara, da gre za še enega od avtomobilov, ki vztrajajo pri navadni ročni zavori. Tudi zaradi nje so bili oblikovalci osrednje konzole med voznikom in sovoznikom bistveno bolj omejeni. Nekaj naslona za roke je, za silo se najde tudi odlagalna površina. Ni pa prostora za kakšne presežke ustvarjalnosti in praktičnosti. Vzorec s sprednjih sedežev se ponovi zadaj, kjer je dovolj prostora za odrasla sopotnika. Peti osebi najdite drug prevoz. Vam bo hvaležna. Zlasti na dolgi poti. Avto je sicer dolg 424 centimetrov, s prostorno medosno razdaljo 264 centimetrov. Izkušnjo vožnje zadaj popestri še panoramska steklena streha. Prtljažnik medtem obsega 400 litrov (ob podrti klopi 1395). Ni najmanjši, se pa vidi, da so dali pri Škodi v kamiqu prednost človeku in ne njegovim stvarem. Za kakšen voziček se prostor najde. Za dosti več ob njem pa ne več.

Čeprav notranjost avtomobila obljublja športno zabavo, avto blesti zlasti z udobjem in enostavnostjo vožnje. V ovinkih je gibčen, na ravnini pa stanoviten in prizanesljiv ob vožnji čez nepravilnosti v cestišču. Različica z 1,5-litrskim motorjem premore 150 konjev (110 kW) in 250 Nm navora, najvišja hitrost pa znaša 213 kilometrov na uro. Pospešek do stotice v 7,9 sekunde sicer ne bo stiskal v trebuhu, se pa mladi očetje v športnih sedežih in za ličnim volanom vseeno počutimo kul. Zanimivo je tudi, da avto v določenih situacijah izklopi polovico valjev. Tega med vožnjo ne opaziš, dokler ne prebereš na voznikovem zaslonu in se čudiš, kako si stvar vklopil. Nisi. Vožnja z dvema valjema se vklopi samodejno, da bi zmanjšali porabo. V povprečju je ta sicer znašala 7,2 litra na 100 kilometrov.

Cena kamiqa monte carlo z 1,5-litrskim bencinskim motorjem in 7-stopenjskim samodejnim menjalnikom znaša 28.610 evrov. Za rdečo barvo testnega modela je treba odšteti še dodatnih 869 evrov. Doplačila so potrebna še za večfunkcijski volan, parkirne senzorje in še kaj. Dobro opremljen testni model je na koncu stal 32.456 evrov.