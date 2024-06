Rimske številke. Sestav številk, ki temeljijo na sedmih črkah, izhaja iz antičnega Rima, njihova uporaba pa je v 21. (ali XXI.) stoletju že skorajda zamrla. A kljub temu se lahko pohvalimo, da sodimo med tiste, ki jih znamo brati, deloma tudi zato, ker redno igramo tarok, kjer so številke od I do XXI na kartah prav rimske. In tako smo pred dnevi v roke dobili gradivo, na katerem je pisalo – CX.

Prebrali smo 110 in začeli raziskovati, kakšno je poslanstvo te številke. Nato pa smo v slogu junaka iz hrvaške risanke profesorja Baltazarja naredili nekaj korakov naprej in nato še nazaj, posledično pa se nam je posvetilo: CX je štirikolesni lepotec. Takšen z veliko začetnico. Pod njega so se leta 1974 podpisali pri Citroënu, nedolgo zatem pa so ga izbrali za evropski avto leta. In še več: nekateri entuziasti so ga opisali kot zadnji pravi citroën, preden je Peugeot prevzel popoln nadzor nad podjetjem.

Zadnjega brisalca ni potreboval

CX je bil sprva prodajna uspešnica na evropskih tleh, v letu 1978 pa so jih prodali rekordnih 132.000. Vanj so vgrajevali tehnologijo luksuznega SM. Pod obliko se je podpisal Robert Opron, pri razvoju pa so si pomagali z vetrovnim tunelom, zato ne čudi, da je bil oblikovan aerodinamično, koeficient upora pa je bil 0,36. Odtod tudi ime avtomobila, saj CX v francoščini pomeni prav koeficient upora. Nekaj posebnega pri obliki je bilo konkavno zadnje steklo, zasnovano tako, da ob deževju ni bila potreba po uporabi zadnjega brisalca, zato ga avto sploh ni imel. Mehansko je bil CX eden najbolj naprednih avtomobilov svojega časa, nekaj posebnega je bilo na primer hidropnevmatsko vzmetenje, ki se je samo po potrebi zniževalo oziroma dvigalo. Vzmetenje je bilo sposobno zagotoviti udobje vožnje na cestah s slabšo podlago tudi tedaj, ko je bil polno naložen. Pri British Car so vožnjo CX opisali kot podobno ladji, ki pluje po oceanu. Dele vzmetenja so pod licenco uporabili pri Rolls-Roycovem modelu silver shadow in pri Bentleyevi seriji T.

Čeprav je bil napreden, pa je prehitro zapeljal na cesto, saj je bilo očitno, da imajo nekaj porodnih težav. Volanski obroč tako sprva ni imel pomoči serva, zato avta z dolžinsko mero 4,67 metra in težo blizu tone in pol ni bilo enostavno voziti. Dodatna težava je bil tudi bankrot podjetja v letu lansiranja. Sprva je za pogon skrbel 2-litrski štirivaljni motor z močjo 102 konjev (75 kW), ki je veljal za ekonomično različico, kar je bilo v luči naftne krize še kako pomembno, so pa kasneje ponudili še najmočnejšo različico GTi turbo, ki je imela spodobnih 168 konjev moči (124 kW). Skozi leta so CX zelo počasi razvijali in izboljševali, novemu lastniku Peugeotu namreč ni bil prioriteta, saj so imeli v svoji paleti že dva poslovna avtomobila, in sicer model 604 in talbot tagoro. Leta 1981 so tako vsi CX dobili tovarniško zaščito proti rji, na voljo je bil tudi samodejni menjalnik, tri leta kasneje pa je sledila dizelska različica, s katero je CX postal najhitrejša dizelsko gnana limuzina na svetu; maksimalna hitrost je bila 195 km/h. Kljub temu se je avtomobila sčasoma oprijel sloves, da lastniku povzroča visoke tekoče stroške, kar se je poznalo pri vse nižjih prodajnih številkah. V letih 1986 in 1987 so jih izdelali le še 35.000. Do upokojitve v letu 1991 so jih skupaj prodali 1,170.645, že dve leti prej pa so predstavili njegovega naslednika, model XM.

Visoki načrti splavali po vodi

Velike načrte s CX so imeli tudi na Kitajskem, kjer je bilo v tistem času zgolj 20.000 vozil v zasebnih rokah, a je večji posel padel v vodo, potem ko je vlada namesto Citroëna za sodelovanje (t.i. joint venture) izbrala Volkswagen. Francozi so velike načrte imeli tudi na ameriškem trgu, a so se s trga v popolnosti uradno umaknili že leto pred lansiranjem, potem ko je bilo znano, da so avtomobili s prilagodljivim vzmetenjem v povezavi z odbijači, ki morajo nepoškodovani zdržati udarec pri hitrosti 8 km/h, na seznamu prepovedanih. Kasneje so sicer približno 1000 CX vendarle uvozili na ameriški trg in jih predelali v skladu z zahtevami, vse dokler se prodaja ni več splačala.

CX se je skozi leta proslavil kot avto, ki so ga vozili številni znani zemljani. Za volanskim obročem je bil tudi nekdanji francoski predsednik Jacques Chirac, ki mu je bil avto tako všeč, da ga je vozil še leta po koncu proizvodnje. Med letoma 1978 in 1989 pa je 15 avtov kupila vlada Nemške Demokratične Republike, med vladnimi uslužbenci ga je vozil tudi Erich Honecker. Njegov CX so leta 2015 na dražbi prodali za 95.360 evrov. Na seznamu znanih lastnikov so bili tudi monaški princ Rainier III., norveški kralj Harald V., glasbenik Carlos Santana in nogometaš Johan Cruyff. Danes je ponosni lastnik CX, ki ga je imel v lasti monaški princ, Frank Peters, ki o avtu pravi: »Princ Rainer je imel na razpolago več zanimivih avtomobilov. Ko sem videl, da je njegov CX naprodaj, sem si rekel, da bi bilo fino imeti v lasti avto, s katerim sta se vozila princ in Grace Kelly. Avto je imel diplomatsko registrsko tablico, uporabljali pa so ga tudi po smrti Grace Kelly, vse dokler ga princ ni podaril muzeju, kjer je bil na ogled 30 let. Ko sem ga kupil, ga je bilo težko zagnati, pa čeprav naj bi ga vzdrževali.« Sicer pa je s CX letnik 1978 neimenovani Američan doslej prevozil že 1,35 milijona kilometrov.

