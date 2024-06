Njegov nasvet je v resnici bolj podoben slovenskemu pregovoru: »Po večeru se dan pozna«. Povedano drugače: imaš proste roke pri izbiri sredstev, ampak pazi, da boš z njimi tudi dejansko dosegel točno tisti cilj, ki si si ga zastavil. Šele doseženi cilj je namreč tisti, ki pokaže, ali so bila izbrana pravilna ali napačna sredstva. Z nasprotne smeri stvar lahko preberemo tudi, da izbira sredstev na koncu pokaže, kaj je bil v resnici naš cilj.

V tej luči je treba brati odločitev komisije Evropske Unije za uvedbo (začasnih) pribitkov carinam na električne avtomobile, uvožene s Kitajske. Če je cilj ustaviti kitajsko preplavljanje evropskega trga s prepoceni električnimi avtomobili, za zdaj kaže zelo slabo. Če kaj, bi lahko rekli, da se kitajska podjetja intenzivno trudijo, da na evropski trg ne bi pošiljala svojih avtomobilov po dampinških cenah. Po podatkih analitičnega podjetja Rhodium Group kitajsko podjetje BYD z vsakim avtomobilom seal u, ki ga proda v EU, ustvari za 14.300 evrov čistega dobička. Na Kitajskem je zaradi hude konkurence cena avtomobila mnogo nižja, dobiček pa tam posledično znaša vsega 1300 evrov. Kitajska diplomacija sicer rožlja z jeznimi besedami okoli evropskega protekcionizma, a proizvajalci za zdaj že nakazujejo, da bi znale cene njihovih avtomobilov za evropske potrošnike ostati nespremenjene in da bodo carinske pribitke pokrili z nižjim zaslužkom.

Poteza EU tako ne more imeti ne kratkoročnega, ne dolgoročnega vpliva na zamejitev kitajskega naskoka na evropski trg s cenejšimi avtomobili od evropskih. Kdor se gre damping, je pripravljen tudi na kratkoročne izgube, če bo to le pomenilo uničenje konkurence in prevzem trga. Po drugi strani pa med znamke, ki bodo dejansko občutile evropske pribitke, sodijo zlasti evropske in ameriške, ki na Kitajskem izdelujejo avtomobile za evropski trg. BMW-jev električni mini bo utrpel celo najvišji možen pribitek na obstoječe carine v višini 38,1 odstotne točke (skupno torej 48,1 odstotna carina). Pribitek bo dobil tudi Teslin model 3. Podjetje je že napovedalo dvig cene modela 3 v EU. Kitajsko podjetje BYD je medtem deležno najnižjega pribitka v višini 17,8 odstotne točke. Ob tem gradi tovarno na Madžarskem. Avtomobili, ki jih bodo proizvedli tam, bodo oproščeni evropskih pribitkov.

Ker je s to sliko nekaj narobe, je na mestu vprašanje, kaj se tukaj zares dogaja? To nas vrne k Machiavellijevi slavni misli. Če se po cilju poznajo sredstva in če se iz sredstev vidi, kaj je bil v resnici cilj, lahko sklepamo, da se EU z uvedbo novih carin v resnici ne želi boriti proti kitajskemu dampingu, temveč želi zlasti ustaviti selitev proizvodnje evropskih električnih avtomobilov iz EU na Kitajsko. Magična beseda je »deglobalizacija«.