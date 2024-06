Staranju ni mogoče ubežati, je pa res, da lahko marsikaj storimo sami in tudi na stara leta življenje uživamo z veliko žlico. Možnost vožnje avtomobila igra pomembno vlogo v življenju starostnika, saj omogoča mobilnost in svobodo, brez katere se marsikdo ne počuti dobro. Starejši so v Sloveniji sicer pomemben del vsakodnevnega prometa, kar 395.596 voznikov (29 odstotkov vseh) je namreč takšnih, ki so starejši od 61 let. Glede na demografske napovedi pa bo do leta 2050 vsak tretji prebivalec Slovenije starejši od 65 let. Zato je še kako ključno, da se starejšim leta v prometu čim manj poznajo.

V preteklosti je bilo žal tako, da se z vozniki od trenutka, ko so pridobili vozniško dovoljenje, nihče ni ukvarjal, vse dokler niso dosegli zakonsko predpisane starosti, ko je bilo potrebno podaljšati dovoljenje. A vmes je pri marsikomu minilo tudi več kot 50 ali 60 let. V tem času pa se je zgodilo veliko sprememb tako pri cestno-prometnih predpisih, infrastrukturi in nenazadnje tudi pri vozilih. Zato se zdi logično, da bi vozniki vsake toliko opravljali osvežitvene vožnje, na katerih bi obnovili svoje znanje. To bi bilo smotrno tudi z vidika družbeno-ekonomskih stroškov prometnih nesreč, ki so lani v Sloveniji znašali 1,9 milijarde evrov oziroma tri odstotke bruto družbenega proizvoda. Manj poškodovanih bi pomenilo manj izdatkov za zdravljenja, manjša bi bila tudi obremenitev bolnišničnih kapacitet, manj bi bilo bolniških odsotnosti. Za vse tiste, ki sami niso več sposobni voziti, pa bi morali poiskati sistemske rešitve, kako jim omogočiti mobilnost.

Pri mladih smo problemu pristopili sistematsko

Lani je bilo med umrlimi na slovenskih cestah kar 31 takšnih, ki so bili starejši od 65 let, kar velja za najbolj ogroženo starostno skupino, tudi 189 hudo telesno poškodovanih je v tej starosti z naskokom največ med vsemi. »Po statističnih podatkih so starejši v prometu problem, glavni razlog pa, da se z njimi dolgo časa ni nihče ukvarjal, saj niso imeli možnosti osvežitvenih testov, v času njihove vozniške kariere pa se je zgodilo ogromno sprememb. In tem spremembam zelo dolgo niso sledili, posledično so starejši postali nevarnost v prometu. Podobno je bilo pri mladih voznikih, ki so dolgo veljali za najbolj nevarne udeležence v prometu, nato pa smo k problemu pristopili sistematsko, kar se kaže v tem, da so vse redkeje povzročitelji hudih prometnih nesreč. Zato zagovarjamo uvedbo vseživljenjskega učenja in osveževanja znanja vsakih 10 let. To bi bilo dobrodošlo za vse voznike, financiranje pa bi moralo biti na plečih države, ki bi z vlaganjem v preventivo profitirala največ,« pojasnjuje Erik Logar, vodja področja varna mobilnost pri AMZS.

Ljudje se sicer zavedajo upadanja vozniških sposobnosti, a posameznik sam težje občuti, kdaj ni več za na cesto, ker se sposobnosti nižajo postopoma in se ne zgodijo prek noči. Na osvežitvenih vožnjah pa ti nekdo lahko pove, da za vožnjo nisi več primeren. Je pa seveda res, da se je v mestih, kjer je na voljo javni promet, lažje odločiti, da avta ne boš več vozil, nekje na podeželju, kjer so odvisni od samostojne vožnje, pa si je to težje priznati. Sicer pa Logar izpostavlja še eno pomembno dejstvo: »Ko gre za brezplačne delavnice, je interes med starejšimi zelo velik, saj je sicer finančni zalogaj za usposabljanje previsok. Dobro vemo, da so pokojnine v povprečju nizke. Veliko pa lahko starejši naredijo tudi sami, in sicer tako, da poskrbijo za lastno dobro psihofizično kondicijo. Zato naj redno vadijo, rešujejo miselne igre in se učijo novih stvari. Vse to namreč na vožnjo vpliva pozitivno.« Pod okriljem programa Osvežitvena vožnja za starejše z inštruktorjem, ki ga je Zavarovalnica Triglav razvila skupaj z AMZS, se je za obnovitev vozniškega znanja in veščin doslej odločilo že več kot 1000 starejših voznikov.

Vožnja mora postati vrednota vseh udeležencev

Imeti avtomobil in ga voziti je svoboda izbire, simbol avtonomnosti in vključenosti v družbo. Zato si moramo prizadevati, da bodo starejši čim dlje samostojni, mobilni in tudi varni, ne glede na obliko udeležbe v prometu. Seveda pa biti del prometa za starejšega predstavlja nujo in ne zgolj vzdrževanje kakovosti življenja. Morajo biti pa cilji naravnani kratkoročno in dolgoročno ter vključevati vso družbo. Kratkoročno odgovorni predlagajo ciljno izobraževanje starejših in označevanje avtomobilov z vozniki, ki imajo omejitve. Dolgoročno pa periodično izobraževanje vseh voznikov, poenostavitev signalizacije, obvladovanje asistenčnih sistemov in vzgojo kulture vožnje. »Kognitivna učinkovitost se pri starejših zmanjšuje, v situacijah, kjer se je potrebno hitro prilagoditi, pa starejši ne odreagirajo dovolj hitro. Problem je, ker marsikateri mlajši voznik ne razume ranljivih skupin in ima starejše za prepočasne. Zato je potrebno vzpostaviti ustrezno kulturo vožnje. Vožnja mora postati vrednota vseh prometnih udeležencev. Kot pazimo na voznike, ki šele vstopajo v promet, bi morali paziti tudi na starejše udeležence. Tudi starejši radi vozijo. Problem pa so tisti, ki si ne priznajo, da za vožnjo niso več sposobni. Gre za ljudi, ki so v življenju veliko vozili in imajo vozniško afiniteto. Za starejše moramo poskrbeti kot družba, morajo pa tudi otroci razumeti, da pride čas, ko nek starejši voznik za vožnjo ni več sposoben. Bi pa morali na vsakih 10 let preverjati, kakšne so posameznikove vozniške sposobnosti. Tega se moramo lotiti strukturirano. Če osebni zdravnik prepozna, da pacient ni v najboljši kondiciji, ga je potrebno poslati na pregled ne glede na to, koliko je star,« pravi Zdenka Kres, psihologinja medicine dela in športa ter izvajalka psiholoških pregledov za podaljšanje vozniških dovoljenj.

Seveda so prav mlajši tisti, ki se morajo truditi, da bodo starejši čim dlje del prometa in se bodo izobraževali. »Mlajši so verjetno mnenja, da naj ljudem, ko dopolnijo 70 let, preprosto vzamejo vozniški izpit. Sam tega mnenja pri svojih 50. letih nisem več. Zavedati se moramo, da bomo glede na hiter tempo življenja tudi mlajši nekoč postali starejši. Trikrat gremo spat in bomo stari 70 let in postali ciljna skupina, ki bo v prometu nevarna. Z osvežitvenimi vožnjami dokazujemo, da lahko marsikateri starejši voznik potrebuje le malo dodatnih informacij, da postane bistveno bolj varen voznik. Starejše pogosto vidimo kot oviro, mlajše kot agresivneže, sebe pa ocenjujemo kot dobre voznike. Spremeniti moramo mišljenje, pri vseh starostnih skupinah imamo vrhunske, povprečne in tudi slabe voznike,« pa je dejal Manuel Pungertnik, vodja AMZS Šole vožnje in inštruktor varne vožnje. Kot zanimivost izpostavlja, da z avtom skorajda vsako leto opravimo servis, na sebi pa ga, ko beseda nanese na prometno varnost, le malokrat naredimo. »Enkrat letno poiščite inštruktorja in preživite eno uro z njim. Prediskutirajte vse, kar vas v prometu muči in bo tudi vaša vožnja bolj varna,« še pravi Pungertnik. Tematika je pomembna tudi zavoljo demografskih trendov. Glede na projekcije Združenih narodov se Slovenija uvršča med deset najstarejših držav na svetu in že danes je pri nas vsak peti prebivalec starejši od 65 let.

