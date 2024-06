V nizu napadov v večinsko muslimanski ruski republiki Dagestan na Severnem Kavkazu je danes po navedbah oblasti prišlo do več smrtnih žrtev, še več je ranjenih. Cilji napadalcev so bili sinagoga, dve pravoslavni cerkvi in policijska kontrolna točka, poročajo tuje tiskovne agencije.

Unknown assailants have attacked an Orthodox church and a synagogue in Derbent (Dagestan). It's the only synagogue in the city. Both were apparently set on fire. There was also a shooting in Makhachkala targeting policemen at the same time -- unclear if they are related. pic.twitter.com/m569l9mDt5 — Aric Toler (@AricToler) June 23, 2024

V mestu Derbent na obali Kaspijskega jezera so napadalci po poročanju ruskih tiskovnih agencij napadli sinagogo in pravoslavno cerkev, sinagoga je pri tem zagorela. Istočasno so v nekaj več kot 100 kilometrov oddaljeni Mahačkali napadli še eno cerkev in pa policijsko kontrolno točko v tem glavnem mestu Dagestana.

V pravoslavni cerkvi, ki je bila tarča napada, so napadalci ubili duhovnika, so potrdile dagestanske oblasti, ki navajajo, da so 66-letniku napadalci prerezali vrat. Po navedbah lokalnih oblasti in varnostnih organov je v napadih umrlo tudi šest policistov in pripadnik nacionalne garde. Še 23 pripadnikov policije je bilo ranjenih.

Štirje napadalci so bili ustreljeni, poroča Al Džazira. Po navedbah ruske tiskovne agencije Tass so bili napadalci člani mednarodne teroristične organizacije.

Nemirna in slabo razvita regija Severnega Kavkaza - soseda Dagestana je Čečenija, kjer je ruska država v preteklosti bila krvavo vojno proti tamkajšnjim separatistom - velja za eno šibkih točk največje svetovne države. Dagestanski guverner Sergej Melikov je napade označil za poskus vnovične destabilizacije območja.