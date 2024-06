Kopališče Radovljica bo odprto do 1. septembra, in sicer vsak dan od 10. do 18. ure. Večerno rekreacijsko plavanje bo v olimpijskem bazenu na voljo vsak dan od ponedeljka do petka od 21. do 22. ure. Drugo letno kopališče v radovljiški občini, bazen v Kropi, so odprli minulo soboto in bo prav tako odprt do 1. septembra. V juliju bo kopališče odprto vsak dan od 9. do 19. ure, v avgustu pa od 9. do 18. ure.

Občina Radovljica je tudi letos zbrala počitniške programe različnih organizatorjev za otroke in jih objavila v zgibanki Hura, počitnice so tu ter na občinskih spletnih straneh. Med možnimi aktivnostmi so tudi plavalni tečaji za otroke, ki jih na Kopališču Radovljica organizira Plavalni klub Radovljica. Organizirane aktivnosti potekajo vsak teden od ponedeljka do petka, tja do 21. avgusta. Blejski in radovljiški odbojkarski klub pa na radovljiškem kopališču in v športnem parku organizirata še Športno poletje v različnih terminih.

Odprta je tudi že tako imenovana gorenjska plaža, kot imenujejo bazenski kompleks v Tržiču. Kopališče bo odprto predvidoma do 15. septembra, odvisno od vremenskih razmer. Kopanje je tam mogoče vsak dan od 9. do 19. ure, jutranje rekreacijsko plavanje pa je na voljo vsak dan od 7. ure do 8.30.

V sodelovanju s sodelavkami zdravstvenovzgojnega centra Zdravstvenega doma Tržič bo tudi letos dogajanje na bazenu pestro. Julija in avgusta bodo vsak dan med 8. in 12. uro potekale tematsko obarvane delavnice: telesna dejavnost, ustno zdravje, temeljni postopki oživljanja, zdrav življenjski slog, analiza telesne sestave in kotiček dobrega počutja.

Knjižnica na bazenu

Jeseniški bazen na Ukovi bo prve plavalce sprejel jutri, na dan državnosti, poletje pa je pričakal z manjšimi popravki. Za celovito ureditev oziroma obnovo letnega kopališča je občina sicer že pridobila gradbeno dovoljenje ter izvedbeno dokumentacijo, a bo na izvedbo treba še počakati zaradi nerešenega sofinanciranja. Bodo pa pri bazenskem baru letos nove sanitarije in kabine za preoblačenje, več ležalnikov, mrežna streha za senco. Od vidnejših novosti bodo letos na bazenu tri plavalne proge, ki so jih Jeseničanom podarili v Plavalnem klubu Radovljica.

V sodelovanju z občinsko knjižnico Jesenice bodo kopalcem na Ukovi dneve na popestrili s Knjižnico na bazenu. Jutranje plavanje bo vsak delovnik od 9.30 do 11. ure, večerno rekreacijsko plavanje pa ob ponedeljkih, sredah in petkih med 19. uro in 20.30. Vsak ponedeljek ob 14. uri bodo skoki v vodo s stolpa za otroke in mlade, ob torkih in četrtkih ob 19. uri pa vaterpolo. 29. junija bo na bazenu potekala prireditev Skok v poletje z ustvarjalnimi delavnicami za otroke in akvatlonom. Bazen Ukova bo odprt vsak dan od 10. do 19. ure.